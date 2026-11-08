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1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 8 nov 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

El 1. FC Colonia recibe al Bayer Leverkusen en el RheinEnergieSTADION de Colonia para disputar un duelo de la Bundesliga. El derbi del Rin promete emoción: se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos muy distintos.

El Colonia ocupa el 14.º puesto de la tabla tras ocho jornadas y busca estabilidad. En su último partido, al menos sumó un punto con el 1-1 ante el Union Berlín, un resultado al que contribuyó Malek El Mala, que marcó en su debut en la Bundesliga.

Said El Mala, el jugador más emblemático del Colonia, atraviesa un gran momento y acumula cuatro goles y una asistencia en nueve partidos oficiales esta temporada. El futbolista de 20 años está en el centro de intensas especulaciones sobre su futuro: según se informa, el PSG se ha puesto en contacto con Thomas Kessler, máximo responsable del Colonia, pero todavía no ha presentado una oferta oficial. El propio El Mala recalcó recientemente que se concentra en su rendimiento con el Colonia.

El Bayer Leverkusen llega tras una racha irregular en la Bundesliga. Tres derrotas en sus últimos partidos de liga, entre ellas un 2-4 ante el Stuttgart y un 0-3 frente al Hoffenheim, empañan considerablemente su inicio de temporada. El entrenador Carles Martinez busca la regularidad que a su equipo le ha faltado hasta ahora en la Bundesliga.

En Europa, al Leverkusen le va bastante mejor. El equipo lidera la Europa League con nueve puntos tras tres jornadas, aunque el pasado jueves sufrió una derrota por 0-1 ante el Marsella. Ibrahim Maza, eje creativo del Leverkusen, ha participado ya en siete goles en doce partidos oficiales y declaró recientemente que fichar por el PSG sería un gran sueño para él.

A continuación, os contamos dónde ver el derbi en directo y qué canales retransmiten el partido.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado en el 1. FC Colonia y el Bayer Leverkusen?

El 1. FC Colonia afronta el derbi con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, empató 1-1 con el Union Berlín. Destacó especialmente la victoria por 5-0 ante el Union Berlín en la Copa de Alemania. En ese periodo, el Colonia marcó nueve goles y encajó dos.

El Bayer Leverkusen registra dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, perdió 0-1 ante el Marsella en la Europa League. Antes cayó 2-4 frente al Stuttgart en la Bundesliga y 0-3 ante el Hoffenheim. En el lado positivo figura un 5-2 contra el Núremberg en la Copa de Alemania. El Leverkusen marcó nueve goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: alineaciones

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: estado de forma

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: balance de enfrentamientos directos

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: las clasificaciones