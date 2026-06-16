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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

1 de 20... Al-Owais empaniza a la selección saudí con un dato negativo en el Mundial

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
M. Al Owais
España
Arabia Saudita
EE. UU.

El veterano portero no repitió su gran actuación ante Uruguay.

Mohammed Al-Owais, portero de la selección saudí, encajó un gol contra Uruguay y estableció un récord negativo en el Mundial.

El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami.

En el minuto 80, Uruguay empató gracias a Maxi Araújo, quien aprovechó un error del portero.

Al-Owais atajó un cabezazo, pero el balón rebotó hacia Maxi Araújo, quien lo envió al fondo de la red.

Con este tanto, Arabia Saudí encajó en 19 de sus 20 partidos mundialistas, desde su debut en 1994.

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Arabia Saudí
KSA

Curiosamente, el único partido en el que «Los Verdes» mantuvieron su portería a cero fue en su debut, en 1994, durante la histórica victoria sobre Bélgica con gol de Saeed Al-Owairan.

Desde entonces, la selección saudí no ha dejado su portería a cero en 17 partidos mundialistas consecutivos, el último contra Uruguay.

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