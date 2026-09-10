Un informe de prensa aseguró este jueves que Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, ha comenzado a seguir los pasos de la exleyenda azulgrana Lionel Messi.

El jugador de 19 años portó el brazalete de capitán del Barcelona en el partido ante el Feyenoord (5-1) en la Liga de Campeones el pasado miércoles, un acontecimiento que representa un punto de inflexión, ya que refuerza la posición de una estrella que goza de popularidad mundial gracias a sus cualidades individuales.

Además, Lamine Yamal marcó su primer gol de falta directa con el Barcelona ayer.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, hasta la noche de ayer, Lamine Yamal había lanzado siete faltas con el Barcelona en las tres últimas temporadas. Una de ellas, ante el Girona en la temporada 2024-2025, terminó en gol. Sin embargo, el acta del partido lo atribuyó a Krejci como gol en propia puerta. Por ello, su golazo de ayer se considera su primer tanto de falta con el Barcelona.

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Dedicó este gol a Raphinha, el lanzador habitual de faltas del equipo, quien ayer le dijo a Lamine Yamal que marcaría un gol al verlo un tanto desanimado.

Lionel Messi tardó años en convertirse en un especialista en el lanzamiento de faltas para el Barcelona y terminó marcando 50 goles de falta con el conjunto azulgrana. Y ahora, Lamine Yamal ha estrenado su casillero goleador y, por supuesto, aspira a alcanzar la cifra de la leyenda argentina.