El Real Madrid ya no es simplemente un club de fútbol, sino que se ha convertido en una máquina económica imparable, que ahora se prepara para pulverizar todos los récords que ha conocido el deporte mundial.

El diario español "As" confirmó que la junta directiva del club blanco celebrará una reunión decisiva y trascendental el martes 28 de julio, cuyo orden del día no incluye cifras corrientes, sino un anuncio histórico que el mundo espera.

Señaló que el Real Madrid está en camino de lograr unos ingresos récord sin precedentes de alrededor de 1.500 millones de dólares la temporada pasada, una cifra que ninguna institución deportiva ha alcanzado en la historia, lo que confirma su dominio absoluto no solo dentro del campo, sino también fuera de él.

Esta explosión financiera se debe a la confianza de los gigantes en el proyecto de Florentino Pérez, ya que tras la renovación con Adidas y Emirates, y la incorporación de la empresa HP, la camiseta del Real Madrid se ha convertido en la más cara del mundo del fútbol, generando por sí sola cerca de 346 millones de dólares anuales en ingresos por patrocinio.

El diario español apuntó que este colosal poderío financiero se reflejó directamente en el mercado de fichajes, donde el Real Madrid fue el más feroz y activo este verano.

"As" reveló que el anuncio oficial del quinto fichaje se producirá en cuestión de horas, y se trata de la joya marfileña Yan Diomandé, con quien el club ha alcanzado un acuerdo definitivo, procedente del Leipzig alemán.

Diomandé será el quinto fichaje del entrenador en su nueva revolución, pero no será el último, ya que el club planea más movimientos vinculados a la salida de algunos jugadores del primer equipo.

Para financiar esta revolución, el club se ha apoyado en su academia, que se ha convertido en una auténtica mina de oro, pues ya ha logrado más de 115 millones de dólares por la venta de talentos este verano, una cifra susceptible de aumentar antes del cierre del mercado.

La primera conclusión del entrenador tras evaluar al equipo fue clara: el equipo necesita más velocidad, lo que explica el rápido movimiento para cerrar el fichaje de Diomandé, en quien el cuerpo técnico ve el elemento central de su nuevo proyecto en Valdebebas.