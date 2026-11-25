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Un abogado especializado en derecho deportivo ha dado su opinión sobre la iniciativa de la Federación Marroquí de Fútbol de recurrir ante el Tribunal Federal suizo, tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a favor de Senegal en el caso del título de la Copa Africana de Naciones 2025.

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El abogado senegalés Moustapha Kamara, con 25 años de experiencia en litigios ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, explicó que acudir al Tribunal Federal suizo para recurrir los laudos del TAS es algo extremadamente infrecuente, y señaló que a lo largo de su carrera profesional nunca ha visto a ningún colega tomar ese camino.

«He pasado 25 años trabajando con el Tribunal de Arbitraje Deportivo, he escrito numerosos artículos y obras sobre él y además soy miembro de la Asociación Internacional de Abogados de Fútbol. Sinceramente, nunca he visto a un colega acudir al Tribunal Federal suizo después de un laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo», afirmó el abogado.

Kamara subrayó que las posibilidades de recurrir los laudos del Tribunal de Arbitraje Deportivo ante el Tribunal Federal suizo son muy limitadas y están sujetas a estrictos requisitos legales, por lo que la admisión a trámite de cualquier recurso no está garantizada, incluso antes de examinar el fondo del litigio y sus argumentos.

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Indicó que la federación marroquí deberá asegurarse primero de que el recurso cumple los requisitos de admisión, y precisó que el plazo para presentarlo es de 30 días desde la fecha en que se le notifique el laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

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Añadió que los motivos legales que permiten recurrir los laudos del tribunal deportivo están delimitados con precisión, lo que plantea interrogantes sobre los argumentos en los que la parte marroquí podría apoyarse en su intento ante la justicia suiza.

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Kamara declaró al medio senegalés wiwsport: «Ni siquiera sé cómo puede la parte marroquí acudir al Tribunal Federal suizo. E incluso si eso ocurriera, de manera excepcional, no tendría ninguna posibilidad de obtener una resolución a su favor. Las posibilidades de Marruecos, si es que pueden medirse, son del 0 %».

El abogado consideró que la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo debería poner fin a este conflicto, después de que el tribunal resolviera el caso a favor de Senegal, y señaló que prolongar la disputa no cambiará el valor de lo que ocurrió sobre el terreno de juego durante la final.

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Kamara concluyó sus declaraciones asegurando que «la decisión representa una salida que beneficia al fútbol y a la afición, y sobre todo a los jugadores que disputaron 120 minutos de competición en la final de la Copa Africana de Naciones 2025».

El TAS aceptó el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol contra la Confederación Africana de Fútbol y la Real Federación Marroquí de Fútbol, y anuló la decisión del Comité de Apelación de la CAF del pasado 17 de marzo que otorgaba el título a Marruecos, restableciendo el resultado de la final, que terminó con victoria de Senegal por 1-0 en la prórroga.

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El Comité de Apelación de la CAF había considerado que Senegal se había retirado de la final y había dado el partido por ganado a Marruecos por 3-0 en virtud de los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo. Sin embargo, el TAS estimó que dichos artículos no eran aplicables a los hechos y que el árbitro Ndala no cometió un error fuera de sus competencias al completar el partido tras el regreso de los jugadores de Senegal al terreno de juego.

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