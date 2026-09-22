El exdelantero de la selección de Arabia Saudita, Naser Al-Shamrani, sorprendió a la selección de Kuwait con unas declaraciones impactantes antes de su esperado partido ante Arabia Saudita mañana, miércoles.

La Copa del Golfo "Golfo 27" arranca mañana con un partido que enfrentará a Arabia Saudita, anfitriona del torneo, y a la selección de Kuwait, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, dentro de la competición del Grupo A, que incluye también a Irak y Omán.

Naser Al-Shamrani dijo sobre su pronóstico del ganador en el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Kuwait que el partido estará igualado, "50:50", antes de realizar unas declaraciones impactantes para la afición kuwaití, ya que sobre las opciones de Kuwait de proclamarse campeón afirmó: "imposible" que la selección kuwaití se lleve la copa.

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Al-Shamrani recalcó su total respeto por la selección kuwaití, señalando que no quiere provocarlos, y añadió: "Hablo solo desde un punto de vista técnico".

Y continuó en sus declaraciones al programa "Dawrina Ghair": "Incluso si la selección de Kuwait vence a Arabia Saudita, no se proclamará campeona de la Copa del Golfo", subrayando que el problema que comparten ambas selecciones, y que ha frenado su búsqueda por romper la larga ausencia del título, es "que se limitan a rememorar los recuerdos y la historia".









La selección kuwaití encabeza la lista de campeones de la Copa del Golfo con 10 títulos, pero no ha logrado aumentar esa cifra desde 2010, mientras que Arabia Saudita la ha conquistado en 3 ocasiones, la última en 2003.