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Gianluca Minchiotti
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Zoff: «A favor de Mancini juega que peor que así no se puede hacer, solo podemos mejorar»

Italia
R. Mancini
D. Zoff

El ex portero de la Italia campeona del mundo en 1982 habla de la crisis de la selección nacional

Dino Zoff, capitán de la selección italiana campeona del mundo en 1982, habló con Repubblica sobre la Italia de Roberto Mancini, que viene de caer 0-2 ante Bélgica y ahora espera el desplazamiento a Turquía.


Zoff, ¿qué impresión le causó la primera selección italiana del segundo ciclo de Mancini?

«Al principio me pareció muy temerosa. En la primera parte sufrió mucho. Después luchó, pero me llamó la atención esa tensión que vi en el arranque».


¿Qué camino hay que tomar ahora?

«Hay que hablar poco y trabajar mucho. Estos otros tres partidos de la Nations League serán importantes, los futbolistas podrán estar juntos. Estamos al inicio de un nuevo camino, aunque no hay mucho tiempo soy bastante confiado».


  • Mancini ha alineado una formación con una media de edad de 23 años. ¿Le convence esta línea que mira a los jóvenes?

    "Los chicos que son buenos pueden jugar incluso con 16 años, en mi opinión. Los problemas son otros".


    ¿Dónde puede crecer Italia?

    "Diría que arriba, ahí ha tenido dificultades. También cuando salimos en la segunda parte no marcamos. Hay que buscar calidad".


    ¿La tarea para Mancini es más ardua respecto a su primera etapa?

    "Sí, es evidente. Venimos de un periodo negro. También es verdad que peor que así no se puede hacer. Esto juega a su favor: es más fácil crecer. En la situación en la que estamos, solo podemos mejorar".


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