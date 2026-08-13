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Adhe Makayasa

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Zlatko Dalic vuelve al banquillo: el exseleccionador de Croacia se hace cargo de la selección de Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Arabes Unidos
Z. Dalic
Croacia
World Cup

El exseleccionador de Croacia Zlatko Dalic ha completado un rápido regreso a los banquillos de selecciones al hacerse cargo de la selección de Emiratos Árabes Unidos. El técnico, de 59 años, ha firmado para liderar al Estado del Golfo en una nueva era, apenas un mes después de poner fin a su etapa de nueve años con Croacia tras su eliminación en el Mundial.

  • Dalic acepta el reto del Golfo

    Dalic ha regresado oficialmente a los banquillos de selecciones tras llegar a un acuerdo para convertirse en el nuevo seleccionador de Emiratos Árabes Unidos. El técnico, de 59 años, dejó su cargo en Croacia el mes pasado después de su derrota por 2-1 ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial. El movimiento supone el regreso de Dalic a Emiratos Árabes Unidos nueve años después de su etapa en el Al Ain, donde llevó al equipo al título de la UAE Pro League en 2015.


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    La UAEFA confirma el nombramiento croata

    La Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos (UAEFA) publicó un anuncio oficial en las redes sociales para dar la bienvenida al experimentado entrenador, que dirigió 111 partidos internacionales durante su etapa con Croacia.

    En un comunicado oficial en las redes sociales, la UAEFA afirmó: "Bienvenido, Zlatko ​Dalic.

    "La Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos se complace en anunciar el nombramiento del croata como nuevo seleccionador de la selección nacional de los Emiratos Árabes Unidos".

  • Un entrenador laureado busca la redención

    El técnico recién nombrado presume de un historial excepcionalmente impresionante en el fútbol internacional, con 62 victorias en 111 partidos, la cifra más alta para cualquier seleccionador en la historia de Croacia desde la independencia en 1990. Bajo su dirección, su anterior equipo alcanzó la final del Mundial de 2018, logró el tercer puesto en Qatar 2022 y terminó subcampeón de la Liga de Naciones de la UEFA en 2022-23. El experimentado estratega sustituye a Cosmin Olaroiu con el objetivo de aportar estabilidad y una mentalidad ganadora a la selección del estado del Golfo.

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  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La campaña de la Copa Asiática espera

    Dalic tiene varios meses para confeccionar su plantilla y establecer su esquema táctico de cara a su debut oficial. Su primera prueba llegará en enero, cuando Emiratos Árabes Unidos se enfrente a Vietnam en su partido inaugural de la Copa Asiática de la AFC en Arabia Saudí. El torneo ofrece una plataforma vital para que Dalic demuestre sus capacidades en el fútbol asiático mientras responde a las elevadas expectativas de la afición de Emiratos Árabes Unidos.