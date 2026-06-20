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Zlatan Ibrahimovic fue proclamado, en tono burlón, «el mejor de la historia del Inter» por la caótica situación en el AC Milan, su rival local
Ibrahimovic se convierte en el blanco de la última pulla de Materazzi
La vieja rivalidad entre Materazzi e Ibrahimovic renace, ahora fuera del campo. En el podcast «La Tripletta», el exdefensa del Inter burló la actual influencia de Ibra en el Milan, donde el sueco es asesor sénior de RedBird.
- AFP
«El mejor de la historia del Inter»
Materazzi ironizó sobre las actuales dificultades organizativas del Milan y las críticas a su dirección. Sobre el papel de Ibrahimovic en la jerarquía rossonera, el exinternacional italiano bromeó: «Para mí solo eran problemas en el campo. Para él no sé, pero con lo que hace, es el mejor Inter de la historia».
Y bromeó: «Para mí solo eran temas de campo. Para él no lo sé, pero no puedo decirle nada: con lo que hace, es el mejor jugador de la historia del Inter».
Materazzi rememora la época en la que el Inter ganó el triplete
El exdefensa recordó la salida de Ibrahimovic del Inter en 2009, cuando el delantero fichó por el Barcelona y Samuel Eto'o llegó al Giuseppe Meazza. Ese año, los nerazzurri conquistaron el triplete bajo la dirección de José Mourinho.
Al recordar aquel traspaso, Materazzi afirmó: «Siempre le estaré agradecido al señor Ibrahimovic por marcharse al Barcelona y traernos a Eto'o».
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La directiva del Milan se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor
La atención seguirá centrada en la dirección del Milan mientras crece la presión para recuperar la estabilidad. Ante las críticas, se espera que Ibrahimovic y la directiva demuestren que su estrategia funciona. Aunque nombraron a Rubén Amorim como nuevo entrenador, el foco permanecerá en cómo reforzarán la plantilla y resolverán los problemas internos.