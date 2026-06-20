Zlatan Ibrahimovic fue proclamado, en tono burlón, «el mejor de la historia del Inter» por la caótica situación en el AC Milan, su rival local

Materazzi ironizó sobre las actuales dificultades organizativas del Milan y las críticas a su dirección. Sobre el papel de Ibrahimovic en la jerarquía rossonera, el exinternacional italiano bromeó: «Para mí solo eran problemas en el campo. Para él no sé, pero con lo que hace, es el mejor Inter de la historia».

Y bromeó: «Para mí solo eran temas de campo. Para él no lo sé, pero no puedo decirle nada: con lo que hace, es el mejor jugador de la historia del Inter».