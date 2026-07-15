Getty Images
Traducido por
Zlatan Ibrahimovic explica por qué Zinedine Zidane es justo lo que Francia necesita tras la decepcionante eliminación de Kylian Mbappé y compañía en semifinales ante España
Una nueva era para los Bleus
La extensa etapa de Didier Deschamps como seleccionador de Francia llega a su fin. El martes, la esperanza de cerrar 14 años con un nuevo título mundial se desvaneció tras perder 2-0 contra España. Mientras Deschamps dirige su último partido, el mundo del fútbol ya busca a su sucesor.
Zidane lleva tiempo siendo el principal candidato para hacerse cargo de la selección nacional, y el exícono del París Saint-Germain, Ibrahimovic, cree que el exentrenador del Real Madrid es la opción perfecta. Como comentarista de Fox Sports, Ibrahimovic señaló que la selección francesa se mostró «apática» frente a la selección española y careció de la chispa necesaria para llegar a la final.
- AFP
Zlatan respalda la gestión de Zidane
«Zidane hizo un buen trabajo en el Real Madrid», afirmó Ibrahimovic. «Ganó tres Ligas de Campeones. Todos sabemos que dirigirá la selección nacional. Creo que solo seguirá el trabajo de Deschamps. Elegir a los jugadores no es difícil: ya los tiene. Después, deberá imponer su estilo de gestión. Pero veo a Zidane más como un gestor que como un entrenador, porque este equipo no necesita un entrenador, sino un gestor».
Como técnico, Zidane solo ha dirigido al Real Madrid, logrando una época dorada entre 2016 y 2018 con tres Champions consecutivas y una Liga, además de otros títulos. Volvió en 2019-2021 y sumó otra Liga. Tras el Mundial 2022 se le ofreció dirigir a Estados Unidos, pero rechazó la propuesta y sigue sin equipo, a la espera de que Francia le ofrezca su banquillo.
La estrategia temporal y la derrota española
Tras el partido, Deschamps criticó el arbitraje, sobre todo el penalti a Lamine Yamal que abrió el marcador para España, aunque acabó reconociendo la superioridad española. Sobre la derrota en semifinales, Ibrahimovic apuntó que el equipo no supo adaptarse al desarrollo del encuentro. «Obviamente, hoy se podrían haber hecho algunos ajustes durante el partido», añadió. «Esa es la parte difícil para un entrenador y por eso son entrenadores o técnicos. Tienen que encontrar y saber cuál es el momento adecuado para las cosas, cuándo cambiar».
Además, criticó la falta de intensidad de los franceses: «Hoy me dio la sensación de que no estaban vivos, no eran activos. No quieres recibir un gol de España y luego perseguir el balón; podrían haber hecho más. España fue el mejor equipo», admitió, reconociendo que el mejor pasó a la final.
- Getty Images Sport
Respeto por el legado de Deschamps
A pesar de pedir un cambio, Ibrahimovic elogió a Deschamps, que deja el cargo: «Hay pocos jugadores increíbles que también hayan sido entrenadores increíbles. Ya había ganado un Mundial, ganó la Liga de Naciones, perdió una final de la Eurocopa y otra del Mundial... La gente cree que es fácil, porque tiene muchas estrellas sobre el terreno de juego, pero no lo es; hay muchas cosas que dirigir y controlar. Siempre se llevan los trofeos, y cuando no lo consiguen, siguen estando entre los mejores; se pierden solo el último partido».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias