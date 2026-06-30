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Koeman-ZlatanGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traducido por

Zlatan Ibrahimovic, enfadado, culpa solo a Ronald Koeman de la temprana eliminación de Holanda del Mundial, tras ver cómo el exentrenador del Barcelona ha despojado a la selección de su «identidad»

Z. Ibrahimovic
R. Koeman
Holanda
World Cup
Holanda vs Marruecos
Marruecos
Barcelona
Ajax

Zlatan Ibrahimovic fue contundente al valorar a Ronald Koeman tras la eliminación de Holanda del Mundial a manos de Marruecos. El legendario delantero acusó a su exentrenador en el Ajax de traicionar la filosofía futbolística del país al optar por un planteamiento defensivo que, al final, resultó contraproducente en Monterrey.

  • Una apuesta táctica desencadena una catástrofe

    Holanda cayó en dieciseisavos tras desperdiciar una ventaja en el final ante Marruecos. Koeman, sorpresivamente, usó por primera vez en 32 partidos una defensa de cinco. El primer gol de Cody Gakpo en la segunda parte parecía sentenciar el pase, pero un empate en el descuento forzó la prórroga y una desastrosa tanda de penaltis condenó a los holandeses por 3-2.

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    Ibrahimovic condena la táctica defensiva

    Como comentarista en FOX Sports, Ibrahimovic criticó el juego del equipo de Koeman.

    Ibrahimovic declaró: «Esta derrota es culpa de Koeman porque no he reconocido a esta selección holandesa. Ha perdido con una identidad que no es la identidad holandesa. Eso me enfada.

    Siempre me enseñaron a atacar, pero hoy parecíamos italianos, jugando para no perder. Si vas a perder, al menos hazlo con tu propia identidad.

    No era la Holanda que conozco; se veían incómodos, sin posesión ni ataque. Todo eso es culpa de Koeman; no me gustó nada».

  • «Es evidente que tenía una visión diferente»

    La crítica no fue aislada: la leyenda del Arsenal y Francia, Thierry Henry, mostró sorpresa por ese cambio táctico pragmático.

    Sobre la decisión del exentrenador del Barcelona, Henry afirmó: «Sacas a un centrocampista para meter a un defensa... Con eso dices que temes a Marruecos. Puedes hacerlo: si ganas, tienes razón; si pierdes, te equivocas. Me sorprendió porque no es el estilo de Holanda, pero Koeman vio algo distinto».

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    La incertidumbre en el banquillo se apodera de la Oranje

    Una nube de incertidumbre se cierne sobre la selección holandesa tras su histórica debacle en los penaltis en Monterrey. Ya se investiga la aparente crisis de identidad del equipo. Bajo creciente presión, todos los ojos están puestos en el banquillo: se informa que Koeman evalúa dimitir.