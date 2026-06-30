Zlatan Ibrahimovic, enfadado, culpa solo a Ronald Koeman de la temprana eliminación de Holanda del Mundial, tras ver cómo el exentrenador del Barcelona ha despojado a la selección de su «identidad»

Como comentarista en FOX Sports, Ibrahimovic criticó el juego del equipo de Koeman.

Ibrahimovic declaró: «Esta derrota es culpa de Koeman porque no he reconocido a esta selección holandesa. Ha perdido con una identidad que no es la identidad holandesa. Eso me enfada.

Siempre me enseñaron a atacar, pero hoy parecíamos italianos, jugando para no perder. Si vas a perder, al menos hazlo con tu propia identidad.

No era la Holanda que conozco; se veían incómodos, sin posesión ni ataque. Todo eso es culpa de Koeman; no me gustó nada».