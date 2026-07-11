Zlatan Ibrahimovic critica a Senne Lammens, al que llama «sobrevalorado», y culpa de la eliminación de Bélgica ante España en el Mundial a la decisión de sacar al portero del Manchester United

Como comentarista de Fox Sports, Ibrahimovic criticó la decisión de García de reemplazar a Courtois por Lammens (24 años) a 19 minutos del final.

El exdelantero del AC Milan se mostró desconcertado por la elección del cuerpo técnico de los Diablos Rojos, que prefirió al portero del United en lugar de a Penders, quien permaneció en el banquillo durante todo el Mundial tras pasar la temporada cedido en el Estrasburgo. Tras el partido, Ibrahimovic declaró: «Considero al seleccionador responsable de esta derrota. Es una decisión que le costó el partido a Bélgica».

También cuestionó los criterios de selección de García: «¿Por qué sustituir a Courtois por Senne Lammens, del Manchester United, mientras Mike Penders se queda en el banquillo? ¿Es porque Lammens juega en el Manchester United y Penders en el Estrasburgo? Así no es como se elige a un portero para una selección nacional. Sobre todo cuando ves lo que pasa después».