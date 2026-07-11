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Zlatan Ibrahimovic critica a Senne Lammens, al que llama «sobrevalorado», y culpa de la eliminación de Bélgica ante España en el Mundial a la decisión de sacar al portero del Manchester United
España elimina a los «Red Devils»
Bélgica quedó eliminada del Mundial tras perder 2-1 contra España en cuartos de final en Los Ángeles. Mikel Merino marcó en el 88’ tras un error del portero belga Lammens, quien no atrapó un disparo de Cubarsi. La eliminación provocó críticas de la leyenda sueca Ibrahimovic, que culpó a las decisiones tácticas de García.
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Zlatan critica las decisiones del entrenador
Como comentarista de Fox Sports, Ibrahimovic criticó la decisión de García de reemplazar a Courtois por Lammens (24 años) a 19 minutos del final.
El exdelantero del AC Milan se mostró desconcertado por la elección del cuerpo técnico de los Diablos Rojos, que prefirió al portero del United en lugar de a Penders, quien permaneció en el banquillo durante todo el Mundial tras pasar la temporada cedido en el Estrasburgo. Tras el partido, Ibrahimovic declaró: «Considero al seleccionador responsable de esta derrota. Es una decisión que le costó el partido a Bélgica».
También cuestionó los criterios de selección de García: «¿Por qué sustituir a Courtois por Senne Lammens, del Manchester United, mientras Mike Penders se queda en el banquillo? ¿Es porque Lammens juega en el Manchester United y Penders en el Estrasburgo? Así no es como se elige a un portero para una selección nacional. Sobre todo cuando ves lo que pasa después».
El portero ha sido tachado de sobrevalorado
El error de Lammens es el primero de un portero suplente en un Mundial desde el de Dimbi Tubilandu, de la República Democrática del Congo, ante Yugoslavia en 1974. Ibrahimovic fue contundente: calificó su actuación de insuficiente y afirmó que Penders es muy superior.
El emblemático ex capitán de Suecia fue contundente: «Lammens no es un buen portero a este nivel. Está sobrevalorado. Penders es mucho mejor, y todo el mundo puede verlo».
Finalmente, sentenció: «Están gestionando muy mal la situación. Es vergonzoso. Deberían avergonzarse, seleccionador y entrenador de porteros».
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La Roja se enfrenta a Francia
La victoria clasifica a España para las semifinales, donde se medirá a Francia por un puesto en la final del martes en Dallas. Mientras los campeones de Europa preparan ese duelo, Bélgica regresa con decepción y con el futuro de García en el aire.
Por su parte, Lammens deberá recuperar cuanto antes su fortaleza mental antes de incorporarse al primer equipo del United.
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