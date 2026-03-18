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Zlatan IbrahimovicGetty Images Sport
خالد محمود

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Zlatan Ibrahimovic asume un nuevo cargo mientras se prepara para viajar al Mundial de 2026

Se ha anunciado oficialmente que Zlatan Ibrahimovic será comentarista en el Mundial de 2026, lo que supone un nuevo y audaz capítulo en la carrera de este icono sueco. A pesar de haberse retirado del fútbol profesional en 2023 tras una emotiva despedida del AC Milan, este futbolista de 44 años sigue siendo una de las personalidades más carismáticas y con mayor tirón mediático del mundo.

  • Un icono sueco de los escenarios estadounidenses

    Su presencia garantiza que, aunque Suecia no consiga superar la complicada fase de repesca contra Ucrania y, posiblemente, Polonia o Albania, el «León» seguirá siendo el protagonista indiscutible. La cadena estadounidense Fox Sports reveló el fichaje a través de un anuncio cinematográfico ambientado en Milán, en el que se destacan los 24 años de experiencia de Ibrahimovic y sus 122 partidos con la selección sueca. Con un récord de 62 goles marcados, se erige como la voz definitiva del fútbol sueco para la audiencia estadounidense, que se prepara para un verano histórico.


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  • «De nada, Estados Unidos»

    Al más puro estilo de Zlatan, el anuncio se realizó con su característica seguridad en sí mismo. El vídeo promocional muestra al exjugador del Manchester United y del Barcelona tomando café en una tranquila plaza milanesa, dirigiéndose directamente a los espectadores mientras la temporada de invierno llega a su fin.

    En el anuncio, Ibrahimovic dice: «¿Dónde se ha metido todo el mundo? Los Juegos Olímpicos han terminado, pero eso no es motivo para estar tristes y deprimidos. Se estaba bien, ¿no? Animando a vuestros rojos, blancos y azules… todas esas medallas de oro, fue genial. Pero ahora la nieve se está derritiendo y no sabéis qué hacer. Queréis ver a los mejores del mundo. Traigo buenas noticias para el pueblo estadounidense. No solo llega la Copa del Mundo de la FIFA a Fox este verano… también llega Zlatan. Nos vemos pronto y de nada, Estados Unidos».

  • Un evento internacional repleto de estrellas

    El vídeo promocional combina instantáneas de los Juegos de Milán-Cortina con momentos emblemáticos protagonizados por estrellas como Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland. También muestra a Kylian Mbappé y Christian Pulisic celebrando, junto a la histórica imagen de Lionel Messi besando el trofeo en Catar 2022.

  • Un nuevo capítulo para el hombre de los 32 trofeos

    Este puesto de comentarista supone un paso importante en la carrera de Ibrahimovic tras su retirada como jugador. Desde que colgó las botas, se ha mantenido activo en funciones de asesor, pero este contrato televisivo le devuelve al primer plano del fútbol mundial. Al mostrar ante la cámara el balón oficial de Adidas para el Mundial de 2026, Zlatan confirmó que estará listo para el saque inicial del 11 de junio.

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