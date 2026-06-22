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Ibrahimovic-BelgiumGetty/GOAL
Donny Afroni

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Zlatan Ibrahimovic arremete con dureza contra Bélgica tras el 0-0 ante Irán, que pone en riesgo su pase al Mundial

Belgium
Z. Ibrahimovic
World Cup
Irán

Bélgica ha empezado el Mundial con dos empates, y aunque la suma de puntos preocupa, son los bajos niveles de juego los que han recibido las peores críticas. Zlatan Ibrahimovic fue directo al valorar el último empate contra Irán y calificó de insípida la actuación de los Diablos Rojos.

  • Zlatan emite un veredicto que es un auténtico aburrimiento

    Ibrahimovic, exdelantero sueco y ahora comentarista, no se anduvo con rodeos tras el 0-0 entre Bélgica e Irán.

    «En la primera parte casi me quedo dormido; en la segunda, me quedé dormido. De este partido no hay mucho que comentar, otro empate. Veamos qué pasa en el próximo. Dejaré que mis compañeros lo comenten», afirmó Ibrahimovic.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rudi García pide calma

    Pese a las críticas y a los dardos de Zlatan, el seleccionador belga, Rudi García, pidió calma a aficionados y prensa. El francés recordó que, aunque la falta de victorias frustra, el pánico no ayuda y que su destino sigue en sus manos.

    «No hemos ganado, es una pena, pero debemos mantener la calma y concentrarnos en el partido contra Nueva Zelanda», afirmó García en la rueda de prensa posterior al encuentro.

  • Courtois señala los problemas a la hora de rematar

    Thibaut Courtois respaldó la valoración del seleccionador sobre el rendimiento de Bélgica. El portero reconoció que el equipo genera ocasiones, pero no las convierte en goles.

    «Al final, lo que nos falta son goles. Tanto contra Egipto como hoy contra Irán tuvimos muchas ocasiones, pero no conseguimos marcar y eso cambia el rumbo de los partidos», admitió Courtois en la zona mixta.

  • USA WC26 SOCCER D2 BELGIUM RED DEVILS VS IRANAFP

    Aumenta la presión sobre los Red Devils

    Con este resultado, Bélgica suma solo dos puntos en el Grupo G tras empatar 1-1 con Egipto. Sin la «generación dorada», el equipo actual no encuentra ritmo ofensivo y ve sus opciones de clasificación pendiendo de un hilo antes del último partido contra Nueva Zelanda. Pese a su talento ofensivo, la falta de puntería ante la portería es ya un problema evidente.

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