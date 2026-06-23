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Zlatan Ibrahimovic afirma que Lionel Messi está «en una categoría aparte», por encima de Diego Maradona y Pelé, tras el «increíble» inicio de Argentina en la eliminatoria para el Mundial 2026
El capitán de Argentina alcanza otro hito histórico
Messi amplió su leyenda al guiar a Argentina a un 2-0 sobre Austria en el Mundial 2026. El campeón avanzó a la fase eliminatoria gracias a sus dos goles. Antes, el delantero del Inter Miami falló un penalti señalado tras revisión del VAR.
Sin embargo, respondió con dos tantos que valieron el pase. Con 18 goles, es el máximo anotador de la historia de los Mundiales masculinos. Antes, había firmado un hat-trick ante Argelia.
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Ibrahimovic da por zanjado el debate
El exdelantero del Barcelona y el AC Milan, Ibrahimovic, cree que el último logro de Messi ha zanjado el debate sobre el mejor jugador de la historia. También elogió su regularidad durante casi dos décadas al más alto nivel.
En declaraciones a FOX Sports, afirmó: «No creo que quede debate. Cuando eres el máximo goleador de la historia del Mundial, lo ganas, dominas el torneo en varias generaciones y rendir a los 38 años, ¿qué más se puede pedir?
Llevamos años comparándolo con todos, pero ni los grandes que le precedieron igualan su trayectoria. Pelé, Maradona, Cruyff o quien sea fueron brillantes, pero las cifras, la longevidad y los trofeos de Messi lo sitúan en una categoría propia».
Sigue su racha sin precedentes
El doblete de Messi ante Austria, sumado a su hat-trick contra Argelia, le sitúa con cinco goles en solo dos partidos del torneo. Ibrahimovic bromeó al comparar su propio récord en el Mundial:
«Cinco goles en dos partidos. Yo no he marcado ningún gol en dos Mundiales», añadió Ibrahimovic. «Así que me alegro por él y espero que siga así. Pronto es su cumpleaños, dejémosle disfrutar, porque todos disfrutamos viéndole jugar; es increíble, sencillamente increíble, no hay palabras.
«La gente puede hablar de Argentina como equipo, de su táctica y de cómo controlan los partidos, pero siempre parece haber una constante cuando necesitan algo especial: Lionel Messi».
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Argentina avanza a la fase eliminatoria
Argentina llega con confianza al último partido del Grupo J ante Jordania tras ganar los dos primeros. Ya clasificada, Lionel Scaloni podría rotar el plantel; aún se desconoce si Messi descansará o seguirá de titular.