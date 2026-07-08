Messi volvió a demostrar por qué es el mejor de la historia: lideró la remontada de Argentina ante Egipto en octavos del Mundial. Tras ir 2-0 abajo en Atlanta, asistió a Cristian Romero y luego igualó el partido, allanando el camino para el gol de Enzo Fernández en el descuento. Ibrahimovic, impresionado, destacó el empuje de su excompañero en el Barcelona.

En declaraciones a Fox Sports, Ibrahimovic destacó el cambio de actitud de Messi ante la amenaza de eliminación: «Se nota que algo cambió. Le dio la vuelta al partido (tras el 2-0). Se convirtió en una bestia y nadie pudo detenerlo. Se ve lo mucho que significa para él. Puede que lo haya ganado todo, por muchos Balones de Oro que tenga, pero sigue queriendo más».