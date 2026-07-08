Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
Khaled Mahmoud

Traducido por

Zlatan Ibrahimovic advierte a Argentina sobre Lionel Messi, a quien considera «necesitado de ayuda», y elogia al «animal» del Inter Miami

Z. Ibrahimovic
L. Messi
Argentina
World Cup
Argentina vs Egipto
T. Henry
Egipto
Argentina vs Switzerland
Switzerland

Zlatan Ibrahimovic ha lanzado un mensaje contundente a la selección argentina: Lionel Messi no puede seguir cargando solo con el peso del equipo, pese a sus actuaciones sobrehumanas en el Mundial. La superestrella del Inter Miami brilló como líder carismático en la remontada 3-2 ante Egipto, pero Ibrahimovic cree que sus compañeros deben esforzarse más para aliviar la carga de su capitán.

  • Ibrahimovic elogia a Messi, «el animal»

    Messi volvió a demostrar por qué es el mejor de la historia: lideró la remontada de Argentina ante Egipto en octavos del Mundial. Tras ir 2-0 abajo en Atlanta, asistió a Cristian Romero y luego igualó el partido, allanando el camino para el gol de Enzo Fernández en el descuento. Ibrahimovic, impresionado, destacó el empuje de su excompañero en el Barcelona.

    En declaraciones a Fox Sports, Ibrahimovic destacó el cambio de actitud de Messi ante la amenaza de eliminación: «Se nota que algo cambió. Le dio la vuelta al partido (tras el 2-0). Se convirtió en una bestia y nadie pudo detenerlo. Se ve lo mucho que significa para él. Puede que lo haya ganado todo, por muchos Balones de Oro que tenga, pero sigue queriendo más».

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Una advertencia para el reparto secundario

    A pesar de las celebraciones tras el pitido final, donde se vio a un Messi emocionado y entre lágrimas abrazado por sus compañeros, Ibrahimovic criticó al resto de la selección argentina. El sueco afirmó que los campeones dependen demasiado de un jugador de 39 años que ahora eclipsa a todos los demás. Messi lidera la carrera por la Bota de Oro con ocho goles, uno más que Kylian Mbappé y Erling Haaland.

    Ibrahimovic insiste en que la Albiceleste no puede esperar que Messi les salve en todos los partidos de eliminatoria. Añadió: «Por ser un poco crítico, sus compañeros tienen que dar un paso al frente y ayudarle más. Él está a otro nivel. Si Messi sigue así hasta el final, a nadie le sorprenderá. Pero necesita ayuda».

  • Henry se suma a los elogios hacia el mago

    Thierry Henry, que acompañaba a Ibrahimovic en la retransmisión, se mostró fascinado por la capacidad de Messi para desafiar la edad y las expectativas. El delantero del Inter de Miami ya suma 21 goles en Mundiales, superando a leyendas como Miroslav Klose y manteniendo su ventaja sobre Mbappé, que tiene 19. Henry comparó la carrera de Messi con una película de Hollywood que parece irreal.

    «Si escribieras ese guion, sería una película que parecería irreal; de esas en las que crees que el director se pasó de la raya», comentó Henry. «Pero Messi escribe la historia con los pies». 

    Tras la remontada ante Egipto, suma 125 goles en 204 partidos con Argentina.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    El camino hacia los cuartos de final

    Argentina se prepara para los cuartos de final contra Suiza, este sábado en Kansas City. Los suizos avanzaron tras ganar por penaltis a Colombia y serán el próximo escollo para el equipo de Lionel Scaloni, que busca retener el título. Messi reconoció la dificultad del camino y elogió la resistencia del grupo pese a los sustos iniciales en Georgia.

    «Se puso difícil con el 0-2 y fue muy emocionante poder darle la vuelta al partido», declaró Messi tras el encuentro. «No es fácil remontar un 0-2 en contra, pero este grupo nunca se rinde y lo intenta hasta el final. Lo que este grupo ha hecho hoy en esta ronda eliminatoria es una locura».

    De avanzar, podrían enfrentarse en semifinales al ganador de Inglaterra o Noruega.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Switzerland crest
Switzerland
SUI