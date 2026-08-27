Zirkzee está cada vez más cerca de salir de Old Trafford, con la Fiorentina emergiendo ahora como el destino principal para el jugador de 25 años. El club de la Serie A ha avanzado en las negociaciones con los dirigentes del United por una cesión de una temporada que llevaría al exjugador del Bolonia de vuelta a una liga en la que anteriormente disfrutó de un éxito importante.

Aunque el interés por Zirkzee ha sido amplio en toda Italia este verano, la Fiorentina ha tomado la delantera sobre sus rivales. La Juventus era considerada anteriormente la pretendiente más activa para hacerse con su fichaje, y el Como también realizó una consulta mientras se prepara para competir en la Champions League por primera vez esta temporada.