Zirkzee, a punto de dejar el Manchester United: ya no juega y no entra en los planes del equipo, ¿qué equipo de la Serie A podría ficharlo?

Unas cifras que alejan cada vez más a Joshua Zirkzee del Manchester United. En la delantera, el exjugador del Bolonia tiene por delante a Matheus Cunha y Sesko —ambos fichados este verano por un total de casi 150 millones— y, dentro de unos meses, los focos del mercado volverán a centrarse en él. Fichado por 42,5 millones en el verano de 2024, ahora el valor del jugador ha bajado y desde la Serie A podrían hacer nuevos intentos para traerlo de vuelta a Italia: la Roma se mantiene a la espera, teniendo en cuenta que se despedirá de Ferguson y probablemente de Dovbyk; el Milan —que ya se había interesado por él cuando estaba en el Bolonia— cambiará algo en ataque; el Inter podría realizar una venta importante y no se descarta que se fije en Zirkzee; e incluso la Juventus podría liberar una plaza en caso de venta de (al menos uno de) David, Openda y Vlahovic.