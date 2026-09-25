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¡Zinedine Zidane rompe la maldición de Francia! El nuevo seleccionador gana su primer partido al mando mientras Mbappé sufre un susto por lesión en la victoria ante Turquía
Un debut histórico para Zidane pone fin a una larga maldición
La figura legendaria se convirtió en el primer seleccionador francés en más de tres décadas en ganar su partido de estreno en el cargo, un logro que se les había resistido a varios de sus predecesores de alto perfil. Han pasado más de treinta y dos años desde que Aimé Jacquet derrotó a Italia en su propio debut, lo que subraya la importancia del impacto inmediato de Zidane en la banda.
El partido en sí estuvo lejos de ser un clásico, con la selección francesa teniendo problemas para encontrar su ritmo sobre una superficie de juego complicada que dificultó su juego natural de pases. Zidane tomó varias decisiones tácticas valientes, entre ellas desplazar a Ousmane Dembele a una posición central mientras ubicaba a su capitán en la banda izquierda.
Aunque la primera parte fue en gran medida frustrante, marcada por errores técnicos y ocasiones desaprovechadas, los ajustes tácticos acabaron dando resultado en el segundo periodo. La victoria garantiza que Francia sume los 3 puntos en Turquía y se estrene con triunfo en la Nations League.
- AFP
Mbappé abre la lata antes del desastre de la lesión
Mbappe volvió a demostrar que marca las diferencias para su país al firmar su 67.º gol internacional en su 107.ª aparición con la selección. El tanto llegó en el minuto 54, tras la presión constante de Jules Kounde y Rayan Cherki, que permitió a Michael Olise encontrar a Mbappe con espacio dentro del área. El delantero del Real Madrid mostró su habitual eficacia de cara a puerta y conectó un disparo raso y preciso al fondo de la red para superar al guardameta turco Ugurcan Cakir.
La situación pasó rápidamente de ser una preocupación menor a convertirse en un gran quebradero de cabeza táctico para Zidane, ya que su estrella cayó sobre el césped apenas unos minutos después. Tras recibir un breve tratamiento por parte de los servicios médicos, Mbappe intentó continuar, pero se dio cuenta de que ya no podía rendir con la intensidad necesaria. Fue sustituido por Desire Doue en el minuto 59 y se marchó directamente al túnel de vestuarios con una cojera visible.
Experimentos tácticos y solidez defensiva
El primer once titular de Zidane ofreció una pista de su visión de futuro, situando de forma destacada a Ousmane Dembele en un papel central como delantero centro, una posición en la que ha brillado con frecuencia a nivel de clubes con el Paris Saint-Germain. Esto dejó a Mbappe ocupando el carril izquierdo, un movimiento pensado para maximizar la velocidad de Francia al contraataque.
Aunque la conexión entre los tres de arriba fue por momentos inconexa, la unidad defensiva se mantuvo relativamente sólida bajo presión. Mike Maignan tuvo que intervenir en varias ocasiones y, en especial, realizó una gran parada para negar un peligroso cabezazo de Yuksek al inicio de la segunda parte, cuando Turquía buscaba el gol de la apertura del marcador.
El partido dio otro giro dramático en los compases finales, cuando los locales se quedaron con diez hombres tras una controvertida intervención del VAR. El guardameta de Turquía, Cakir, vio la tarjeta roja por una mano deliberada fuera de su área mientras intentaba frenar una potente carrera de Bradley Barcola.
A pesar de la superioridad numérica, Francia no pudo encontrar un segundo gol que dejara el resultado sentenciado, con Jules Kounde estrellando un balón en el poste y Doue viendo cómo le detenían un intento al final. El estrecho margen de la victoria subrayó la resistencia necesaria para ganar a domicilio, aunque la actuación sugirió que todavía hay un amplio margen de mejora a medida que los jugadores se adaptan a las nuevas instrucciones de Zidane.
- AFP
Actualización médica y el camino que le espera a Francia
El principal foco de atención en la concentración francesa se desplaza ahora a la enfermería, a la espera de un diagnóstico definitivo sobre el estado de la rodilla de Mbappe. Los informes preliminares sugieren que el jugador se someterá a pruebas exhaustivas en las próximas 24 horas para determinar la gravedad del problema.
Según las comunicaciones oficiales, Mbappe se someterá a una primera exploración en las próximas horas que determinará si puede continuar en la concentración francesa o si regresa a Madrid. Esto se suma a una creciente lista de preocupaciones por lesiones en la plantilla, entre ellas la de Ibrahima Konate, que regresó recientemente a España tras sufrir un leve esguince de rodilla durante un entrenamiento. Para Zidane, el objetivo sigue siendo construir una identidad cohesionada dentro de la plantilla mientras gestiona las altas expectativas del público francés.
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