La figura legendaria se convirtió en el primer seleccionador francés en más de tres décadas en ganar su partido de estreno en el cargo, un logro que se les había resistido a varios de sus predecesores de alto perfil. Han pasado más de treinta y dos años desde que Aimé Jacquet derrotó a Italia en su propio debut, lo que subraya la importancia del impacto inmediato de Zidane en la banda.

El partido en sí estuvo lejos de ser un clásico, con la selección francesa teniendo problemas para encontrar su ritmo sobre una superficie de juego complicada que dificultó su juego natural de pases. Zidane tomó varias decisiones tácticas valientes, entre ellas desplazar a Ousmane Dembele a una posición central mientras ubicaba a su capitán en la banda izquierda.

Aunque la primera parte fue en gran medida frustrante, marcada por errores técnicos y ocasiones desaprovechadas, los ajustes tácticos acabaron dando resultado en el segundo periodo. La victoria garantiza que Francia sume los 3 puntos en Turquía y se estrene con triunfo en la Nations League.



