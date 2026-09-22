El nombramiento de Zidane como sucesor de Didier Deschamps iba a ser siempre un acontecimiento sísmico en el fútbol francés, pero pocos esperaban que la transición se sintiera tan inmediata. Después de asumir oficialmente el cargo el 28 de julio, la leyenda del Real Madrid no ha tardado en imponer su propia identidad a Francia. La llegada de Zidane el lunes al centro de entrenamiento de Clairefontaine marcó el inicio de un nuevo ciclo táctico y cultural.

En declaraciones a La Provence, el presidente de la FFF, Philippe Diallo, confirmó que el legendario centrocampista se está alejando del plan establecido durante los 14 años de mandato de Deschamps. «Creo que tiene las ideas muy claras sobre lo que quiere hacer, sobre la manera en que quiere dirigir a esta selección francesa. Ya lo han visto, está rompiendo con el pasado. Es una auténtica página nueva», explicó Diallo.