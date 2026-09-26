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Türkiye v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Zinedine Zidane revela el motivo detrás del incómodo incidente con La Marsellesa durante su debut como seleccionador de Francia

Z. Zidane
Francia
Turquía vs Francia
UEFA Nations League A

Zinedine Zidane se estrenó con victoria como seleccionador de Francia tras imponerse por 1-0 a Turquía el viernes por la noche. Sin embargo, el campeón del mundo de 1998 sufrió un pequeño contratiempo antes del saque inicial al llegar tarde para el himno nacional francés.

  • Zidane logra un estreno triunfal pese al retraso del himno

    Zidane disfrutó de un inicio exitoso en su etapa como seleccionador de Francia. Francia logró una trabajada victoria por 1-0 sobre Turquía en el estadio de Izmit en su primer partido en el banquillo.

    Sin embargo, el icónico francés vivió un momento inesperado antes incluso de que sonara el pitido inicial. Zidane y su cuerpo técnico llegaron unos segundos tarde, cuando La Marsellesa ya sonaba en todo el estadio.

    Era su primer himno nacional como seleccionador del equipo nacional. A pesar de perderse el inicio de la ceremonia, su equipo dejó rápidamente atrás la distracción para centrarse en la tarea que tenía por delante.

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    La confusión con el protocolo provoca un ligero retraso en el encendido

    Atendiendo a los periodistas tras el partido, el campeón del mundo de 1998 se tomó la situación con humor. Explicó que un pequeño malentendido de protocolo estuvo detrás de su tardía aparición en la banda junto a su cuerpo técnico.

    «El protocolo fue más rápido de lo esperado», explicó Zidane con una sonrisa durante su rueda de prensa posterior al partido, tal y como recoge MadeinFoot. «Tuve un ligero retraso en el arranque. Habría preferido llegar al principio».

  • Francia supera unas difíciles condiciones del terreno de juego

    La victoria por 1-0 en Turquía estuvo lejos de ser sencilla para el combinado francés visitante. Los jugadores de Zidane tuvieron que lidiar con un terreno de juego en un estado bastante deficiente durante todo el encuentro. El mal césped complicó que Francia pudiera elaborar su juego con fluidez. A pesar de las difíciles circunstancias, el equipo mostró capacidad de resistencia para lograr un ajustado triunfo a domicilio.

    La victoria aseguró que el primer partido de Zidane al mando terminara con una nota positiva. El resultado era la principal prioridad, al margen del complicado estado del terreno de juego en el estadio Izmit.

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    El partido contra Bélgica ofrece mejores condiciones de juego

    Zidane no tendrá que esperar mucho para su segundo partido como seleccionador de Francia. Francia viajará para enfrentarse a Bélgica el lunes. Con una primera victoria ya en su haber, Zidane intentará ganar impulso en su segundo encuentro. Tras un debut exitoso, el nuevo técnico buscará otro resultado positivo a domicilio.

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