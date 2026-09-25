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Zinedine Zidane recuerda la prueba de Kylian Mbappe en el Real Madrid con 14 años, mientras las leyendas francesas se unen por fin con Francia
Una reunión histórica en Madrid
Mucho antes de convertirse en las caras de la nueva era de la selección francesa, Zidane y Mbappe compartieron un momento breve pero significativo en la ciudad deportiva de Valdebebas del Real Madrid. Corría 2012, cuando Mbappe era una prometedora perla de 14 años en Clairefontaine y ya estaba siendo pretendido por los clubes de élite de Europa. El Madrid, desesperado por conseguir su firma, invitó al joven y a su familia a vivir una experiencia de una semana en España durante sus vacaciones escolares. El gigante español no escatimó en medios, ofreciéndoles un palco privado en el Santiago Bernabéu y sesiones en las que el adolescente se codeó con figuras como Cristiano Ronaldo.
Zidane, que por entonces trabajaba dentro de la estructura del club, fue el encargado de enseñar personalmente las instalaciones al joven prodigio. Aunque el movimiento acabó frustrándose porque la familia de Mbappe optó por el proyecto de desarrollo del AS Monaco, la impresión que se causaron mutuamente perduró.
- AFP
Zidane reflexiona sobre el ascenso de Mbappé
El legendario centrocampista ha recordado con enorme cariño aquellos primeros días. Ambas figuras han cerrado, en cierto modo, un círculo, al pasar de una dinámica de mentor y promesa en Madrid a una relación de seleccionador y capitán con la bicampeona del mundo. En la previa del próximo partido de Francia contra Turquía, Zidane admitió que nunca anticipó realmente que sus caminos fueran a cruzarse de esta manera concreta dentro de la selección nacional.
"Cuando le vi llegar al Real Madrid, no pensé en absoluto que me encontraría con él en la selección francesa en 2026. No estaba planeado. Sin embargo, lo que vi en él fue realmente su potencial y lo que podía hacer sobre el terreno de juego", añadió con una sonrisa.
Zizou destacó el revuelo
La cúpula del Madrid era plenamente consciente de que tenía entre manos a un talento especial durante aquel periodo de prueba, aunque hiciera falta más de una década para que Mbappe acabara firmando por el club como profesional en 2024. Zidane destacó la expectación que rodeó al adolescente durante su breve etapa en España, señalando lo que todo el mundo en el club pensaba de las capacidades del joven delantero.
"No sé si puedo decir que había sorprendido a todo el mundo. Pero todos estaban entusiasmados con la idea de ver a Kylian jugar en el Real. No pasó, luego ya conocemos la historia", comentó Zizou.
- AFP
Una nueva era para Francia
Mientras Francia se prepara para su próxima serie de desafíos, la sintonía entre Zidane y Mbappe se considera la piedra angular del futuro éxito del equipo. Que leyendas de distintas generaciones trabajen codo con codo ha supuesto un impulso para la moral de la plantilla, especialmente por su historia compartida con el club más grande del mundo. La capacidad de Zidane para gestionar personalidades de primer nivel ha sido una seña de identidad de su carrera como entrenador, y su relación de largo recorrido con Mbappe sugiere un nivel de confianza que podría resultar vital en los grandes torneos. El recuerdo del entrenador sobre aquella prueba de 2012 sirve como recordatorio de cuánto tiempo llevan ambos operando en la élite del juego.
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