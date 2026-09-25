Mucho antes de convertirse en las caras de la nueva era de la selección francesa, Zidane y Mbappe compartieron un momento breve pero significativo en la ciudad deportiva de Valdebebas del Real Madrid. Corría 2012, cuando Mbappe era una prometedora perla de 14 años en Clairefontaine y ya estaba siendo pretendido por los clubes de élite de Europa. El Madrid, desesperado por conseguir su firma, invitó al joven y a su familia a vivir una experiencia de una semana en España durante sus vacaciones escolares. El gigante español no escatimó en medios, ofreciéndoles un palco privado en el Santiago Bernabéu y sesiones en las que el adolescente se codeó con figuras como Cristiano Ronaldo.

Zidane, que por entonces trabajaba dentro de la estructura del club, fue el encargado de enseñar personalmente las instalaciones al joven prodigio. Aunque el movimiento acabó frustrándose porque la familia de Mbappe optó por el proyecto de desarrollo del AS Monaco, la impresión que se causaron mutuamente perduró.