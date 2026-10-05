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France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Zinedine Zidane promete «cambios inteligentes» para Francia mientras Les Bleus se prepara para el crucial duelo ante Bélgica

Z. Zidane
Francia
Francia vs Belgium
Belgium
UEFA Nations League A

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha prometido rotar su plantilla cuando se enfrente a Bélgica en la Nations League. El icónico entrenador debe gestionar la ausencia de jugadores clave mientras busca mantener el liderato del Grupo A1 tras un parón internacional agitado.

  • Francia busca asegurar el primer puesto

    Zidane ha confirmado que hará ajustes calculados en su once inicial cuando Francia se enfrente a Bélgica. El seleccionador nacional está decidido a mantener a su equipo en lo más alto del Grupo A1 de la Liga de Naciones.

    Francia llega tras un trabajado empate 1-1 contra Italia en el Stade de France el viernes por la noche. El resultado llegó después de una victoria sobre Turquía y Bélgica, lo que la mantiene en una posición sólida mientras se prepara para medirse a sus vecinos europeos.

    Bélgica ocupa actualmente la segunda plaza de la tabla con seis puntos, después de rehacerse de una derrota por 1-0 ante Francia en Bruselas con una contundente victoria por 3-0 sobre Turquía. El próximo partido es una prueba crucial para la selección de Zidane en su objetivo de afianzar su dominio del grupo.

  • Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    Zidane, obligado a hacer cambios inteligentes en la plantilla

    El técnico francés se ha visto obligado a replantearse su enfoque táctico debido a ausencias notables. El capitán Kylian Mbappe no está disponible después de sufrir un problema de rodilla durante la victoria en Turquía, mientras que el defensa Dayot Upamecano está sancionado tras una expulsión en los últimos minutos contra Italia.

    A pesar de las bajas, Zidane sigue confiando en la profundidad de su plantilla y está preparado para rotar a sus jugadores. Subrayó la importancia de equilibrar piernas frescas con una mentalidad ganadora.

    "Habrá cambios, eso seguro. Es nuestro cuarto partido y no podemos hacer cualquier cosa", explicó Zidane, tal y como recoge L'Equipe. "Haremos cambios inteligentes y, sobre todo, lo haremos para ser competitivos".

  • Construir la competencia y la armonía del equipo

    Zidane cree que rotar la plantilla hace algo más que simplemente dar descanso a las piernas cansadas. El icónico excentrocampista considera que dar oportunidades a distintos jugadores fomenta un fuerte sentimiento de unión y mantiene concentrado a todo el grupo.

    «Es para demostrar que todos estamos implicados y que todos los jugadores están comprometidos con este equipo, para demostrar que hay mucha competencia dentro de la selección francesa», explicó.

    «La exigencia es la misma, pero la diferencia es que el trabajo con la selección difiere del trabajo a nivel de club. Disfrutaba del trabajo diario y hoy asumo un papel diferente, pero mi deseo de trabajar en armonía con mi equipo no ha cambiado.

    «Fue fantástico pasar 15 días con los jugadores y siento cierta frustración al pensar que este periodo llega a su fin. Todavía nos queda un último esfuerzo por hacer para dejar la concentración contentos».

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    Manteniendo vivas las esperanzas de alcanzar la fase eliminatoria

    El equipo de Zidane tendrá sin duda como objetivo sumar los tres puntos en el duelo ante Bélgica. Situado en lo más alto del Grupo A1 con siete puntos, una victoria allanaría de forma importante el camino hacia su clasificación para la fase eliminatoria. El partido contra Bélgica será el último de Francia en este parón internacional, y el conjunto de Zidane volverá a la acción el próximo noviembre.

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