Zidane ha confirmado que hará ajustes calculados en su once inicial cuando Francia se enfrente a Bélgica. El seleccionador nacional está decidido a mantener a su equipo en lo más alto del Grupo A1 de la Liga de Naciones.

Francia llega tras un trabajado empate 1-1 contra Italia en el Stade de France el viernes por la noche. El resultado llegó después de una victoria sobre Turquía y Bélgica, lo que la mantiene en una posición sólida mientras se prepara para medirse a sus vecinos europeos.

Bélgica ocupa actualmente la segunda plaza de la tabla con seis puntos, después de rehacerse de una derrota por 1-0 ante Francia en Bruselas con una contundente victoria por 3-0 sobre Turquía. El próximo partido es una prueba crucial para la selección de Zidane en su objetivo de afianzar su dominio del grupo.