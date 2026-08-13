¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
FBL-FRA-ZIDANE-FFFAFP
Yosua Arya

Traducido por

Zinedine Zidane nombra a su cuerpo técnico en Francia con Fabien Barthez como entrenador de porteros

Z. Zidane
Francia

Zinedine Zidane ha confirmado oficialmente su nuevo cuerpo técnico tras suceder a Didier Deschamps como seleccionador de Francia. El exentrenador del Real Madrid se ha reunido de nuevo con el legendario portero Fabien Barthez, que se incorpora al equipo para entrenar a los guardametas.

  • Zidane revela el cuerpo técnico de Francia

    Zidane ha revelado oficialmente la composición de su cuerpo técnico para la selección francesa. El esperado anuncio fue formalizado por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) el jueves.

    El presidente de la FFF, Philippe Diallo, aprobó los ilusionantes nuevos nombramientos basándose por completo en las propuestas de Zidane. El legendario centrocampista asume el mando como sucesor permanente de Didier Deschamps tras su reciente salida. La lista completa del cuerpo técnico será presentada íntegramente a los medios a principios de septiembre. Esto sigue cuidadosamente el calendario esbozado inicialmente durante la rueda de prensa de la designación oficial de Zidane el 28 de julio.

    • Anuncios
  • French teammates Zinedine Zidane (L) and Fabien BaAFP

    Barthez regresa como entrenador de porteros

    La incorporación más llamativa al nuevo cuerpo técnico es el ilustre Barthez. El exguardameta internacional francés se encargará de los porteros bajo la dirección de su antiguo compañero de equipo. Zidane y Barthez compartieron un éxito sin precedentes durante sus increíbles años como jugadores de Francia. Su ilusionante reencuentro aporta, sin duda, una enorme riqueza de experiencia internacional de élite al campamento de la selección nacional.

    Sin embargo, Bernard Diomede es una ausencia especialmente destacada en la lista confirmada oficialmente. En un principio se esperaba que el exextremo formara parte del cuerpo técnico, pero finalmente no entró en la selección definitiva.

  • Colaboradores de confianza siguen desde Madrid

    Junto a Barthez, Zidane estará acompañado por sus colaboradores profesionales de mayor confianza y lealtad. David Bettoni llega, naturalmente, como segundo entrenador después de trabajar estrechamente con Zidane durante su exitosísima etapa como técnico del Real Madrid.

    Hamidou Msaidie también se incorpora al cuerpo técnico como asistente para reforzar aún más el equipo táctico. Mientras, Stephane Plancque ha sido nombrado oficialmente para el papel clave de ojeador y observador táctico. Gregory Dupont trabajará para el equipo como principal asesor de estrategia y rendimiento. El cuerpo técnico se completa de forma notable con el entrenador asistente y analista de vídeo y datos Farid Tabet, junto al asistente de análisis de vídeo Clement Ybert.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • ZidaneGetty Images

    Las incorporaciones definitivas se esperan en septiembre.

    La FFF confirmó que la composición definitiva del cuerpo técnico incluirá pronto a un oficial de enlace específico. Este nombramiento concreto quedará designado en virtud de un acuerdo formal entre la FFF y el Ministerio del Interior francés.

    También se ha constituido meticulosamente un departamento médico integral para apoyar a la plantilla. El Dr. Herve Collado encabezará el equipo médico, con el experto apoyo del osteópata Philippe Boixel, el podólogo Marc Retali y fisioterapeutas, entre ellos Maxime Matton y Paul Olive.

    Zidane y su recién formado equipo de apoyo comenzarán ahora de inmediato sus amplios preparativos para los vitales partidos internacionales que se avecinan.