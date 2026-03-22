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Zinedine Zidane llega a un acuerdo verbal para sustituir a Didier Deschamps como seleccionador de Francia tras el Mundial de 2026
El presidente de la FFF confirma que ya hay un sucesor
En un avance significativo para el futuro de Les Bleus, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, ha confirmado que ya se ha decidido quién será el próximo seleccionador nacional. Aunque Deschamps sigue centrado en el próximo Mundial de 2026, entre bastidores ya se han sentado las bases para la transición tras el torneo.
En una entrevista concedidaa Le Figaro, Diallo reveló que ha mantenido conversaciones con varios candidatos para garantizar un relevo sin contratiempos cuando la era actual llegue a su fin.
El responsable de la FFF se había mostrado hasta ahora cauteloso a la hora de menospreciar a Deschamps, pero sus últimos comentarios sugieren que ya existe un plan formal firmemente establecido.
- AFP
Zidane, el elegido para los Bleus
El nombre que está en boca de todos es, como era de esperar, Zidane. El exentrenador del Real Madrid lleva sin trabajo desde que dejó el Santiago Bernabéu en 2021, y se da por hecho que ha rechazado numerosas ofertas lucrativas de los principales clubes europeos y de otras selecciones nacionales para esperar al puesto de seleccionador de Francia.
Según Le Parisien, Zidane ha llegado a un acuerdo verbal para tomar las riendas. Los criterios de Diallo para el puesto parecen apuntar directamente al legendario centrocampista, ya que el presidente señaló la necesidad de una figura que goce de respeto a nivel nacional y sea capaz de soportar la presión única que conlleva el cargo.
Diallo sigue sin decir nada, pero se muestra seguro de sí mismo
A pesar de la creciente certeza en torno a Zidane, Diallo ha logrado mantener en secreto los detalles hasta ahora. Sin embargo, su reciente confesión ha cambiado el discurso de «si» a «cuándo» tomará el relevo el legendario número 10.
«Sí, conozco su nombre», admitió el presidente de la Federación Francesa de Fútbol cuando se le preguntó sobre el futuro nombramiento.
Al profundizar en el proceso de selección, Diallo insistió en que el puesto requiere un perfil muy específico. «Se necesita un perfil que cumpla muchos requisitos y que también pueda contar con el apoyo del pueblo francés, ya que esta selección francesa es el equipo del pueblo francés», explicó.
El presidente de la FFF señaló además que había recibido «menos de cinco candidaturas», y añadió que eran «todas francesas» porque se trata de un equipo que «no todo el mundo puede dirigir».
- AFP
El fin de la era Deschamps
Deschamps ha disfrutado de una etapa increíblemente exitosa, llevando a Francia a la victoria en el Mundial de 2018 y a una segunda final consecutiva en 2022. Sin embargo, ya ha confirmado que el torneo de 2026 será su despedida al frente de la selección nacional.
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