Zinedine Zidane llega a un acuerdo verbal para sustituir a Didier Deschamps como seleccionador de Francia tras el Mundial de 2026

En un avance significativo para el futuro de Les Bleus, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, ha confirmado que ya se ha decidido quién será el próximo seleccionador nacional. Aunque Deschamps sigue centrado en el próximo Mundial de 2026, entre bastidores ya se han sentado las bases para la transición tras el torneo.

En una entrevista concedidaa Le Figaro, Diallo reveló que ha mantenido conversaciones con varios candidatos para garantizar un relevo sin contratiempos cuando la era actual llegue a su fin.

El responsable de la FFF se había mostrado hasta ahora cauteloso a la hora de menospreciar a Deschamps, pero sus últimos comentarios sugieren que ya existe un plan formal firmemente establecido.