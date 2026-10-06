Zidane ha logrado su primera victoria en casa como seleccionador de Francia tras un dramático 4-1 sobre Bélgica en la Liga de Naciones. Francia reaccionó en los últimos minutos en el Stade de France y remontó un gol de desventaja en la recta final.

Tres suplentes de la segunda parte cambiaron por completo el rumbo del partido. Desire Doue, Rayan Cherki y Olise marcaron cuatro goles en un fulgurante tramo de 14 minutos para asegurar tres puntos cruciales. El resultado refuerza el liderato de Francia en el Grupo A1. El equipo de Zidane aventaja ahora en tres puntos a Italia, que logró una victoria por 3-1 sobre Turquía en la misma noche.