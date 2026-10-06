Con Kylian Mbappe ausente de la convocatoria para centrarse en su recuperación, la responsabilidad de la capitanía recayó en el atacante del PSG. Sin embargo, la noche en el Stade de France resultó complicada para el jugador de 29 años, que no logró trasladar al escenario internacional el nivel que viene mostrando en su club. El extremo ocupó su habitual papel en la banda derecha y sus compañeros le buscaron con frecuencia para que aportara la chispa en el último tercio.

A pesar del 4-1 a favor de Francia, el relato en torno al partido estuvo muy condicionado por la falta de eficacia de Dembele, después de no firmar ni un gol ni una asistencia en sus 60 minutos sobre el césped. La entrada de talento fresco como Michael Olise y Rayan Cherki aportó la creatividad que había faltado, dando paso a una ráfaga final de goles que aseguró los tres puntos de manera contundente.