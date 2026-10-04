Antes del esperado duelo de la UEFA Nations League entre Bélgica y Francia, Van Bommel se ha tomado un tiempo para analizar las fortalezas de Francia. En declaraciones a los medios el domingo, el seleccionador belga no tardó en señalar la enorme cantidad de talento de talla mundial a disposición de su homólogo, Zinedine Zidane, recordando cómo Bélgica perdió el primer enfrentamiento por 0-1 en casa tras un momento de brillantez individual de Michael Olise en el minuto 88.

En concreto, el neerlandés señaló el impacto de los grandes nombres del país que han brillado recientemente en la escena internacional. «Con las cualidades individuales, pueden decidir el destino de un partido», explicó. Citó las recientes actuaciones de Kylian Mbappe durante el viaje a Turkiye y la irrupción de Olise, que ya fue un quebradero de cabeza para la defensa belga en su anterior enfrentamiento. Pese a esta admiración, Van Bommel sugiere que depender únicamente de momentos de magia es un juego peligroso al más alto nivel del fútbol europeo.