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Zidane incluye a cinco jugadores sin internacionalidades en su primera convocatoria con Francia para la Nations League
Comienza una nueva era para Francia
Después de suceder a Didier Deschamps este verano, Zidane anunció hoy su primera convocatoria de 23 jugadores para el próximo parón internacional. Según RMC Sport, Zidane ha decidido mezclar experiencia y juventud para la campaña 2026-2027 de la Liga de Naciones.
Ha llamado a 15 jugadores que participaron en el reciente Mundial, lo que garantiza que se mantenga intacta una base sólida. La convocatoria está encabezada, como es natural, por el capitán Mbappe, junto al ganador del Balón de Oro Ousmane Dembele y el extremo del Bayern de Múnich Michael Olise. La selección busca dejar una declaración de intenciones en la Liga A, donde Francia ha quedado encuadrada junto a Türkiye, Bélgica e Italia.
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Cinco jugadores sin internacionalidades reciben su primera convocatoria
Aunque el bloque principal sigue siendo reconocible, Zidane ha recurrido al vasto talento francés al seleccionar a cinco jugadores sin internacionalidades. El defensa del Liverpool Jeremy Jacquet recibe su primera convocatoria con la absoluta ante la ausencia de William Saliba. A Jacquet se unen el portero del Toulouse Guillaume Restes y el lateral del Inter de Milán Andy Diouf.
En el centro del campo, el creador de juego del Como Lucas Da Cunha ha sido recompensado con un puesto. Además, el delantero del Rennes Esteban Lepaul, que impresionó como máximo goleador de la Ligue 1 la temporada pasada, también entra en la lista definitiva. Estas nuevas incorporaciones reflejan una clara intención de Zidane de renovar la plantilla de cara al ciclo que conduce a la Eurocopa 2028.
Ausencias destacadas de la primera convocatoria de Zidane
La llegada de caras nuevas implica inevitablemente que algunos nombres consagrados se hayan quedado fuera de esta selección inicial. Zidane ha optado por omitir a varias figuras históricas de la selección nacional, entre ellas N'Golo Kante, Lucas Hernandez y Lucas Digne.
La ausencia de estos veteranos sugiere que ya está mirando hacia el futuro y construyendo un nuevo planteamiento táctico. Además, con Saliba, central del Arsenal, también fuera, la línea defensiva experimenta una importante reestructuración. Francia tiene mucha profundidad de plantilla, pero dejar fuera a pilares tan experimentados indica que Zidane está plenamente preparado para tomar decisiones valientes.
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¿Qué esperar de los partidos de debut de Zidane?
Francia dará inicio a la era Zidane el próximo viernes, cuando viaje a Kocaeli para enfrentarse a Turquía. Tras esta prueba inicial, la selección visitará Bruselas para medirse a Bélgica el 28 de septiembre. Después, Francia regresará al Stade de France para disputar importantes partidos en casa contra Italia el 2 de octubre y un segundo enfrentamiento con Bélgica el 5 de octubre.
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