Después de suceder a Didier Deschamps este verano, Zidane anunció hoy su primera convocatoria de 23 jugadores para el próximo parón internacional. Según RMC Sport, Zidane ha decidido mezclar experiencia y juventud para la campaña 2026-2027 de la Liga de Naciones.

Ha llamado a 15 jugadores que participaron en el reciente Mundial, lo que garantiza que se mantenga intacta una base sólida. La convocatoria está encabezada, como es natural, por el capitán Mbappe, junto al ganador del Balón de Oro Ousmane Dembele y el extremo del Bayern de Múnich Michael Olise. La selección busca dejar una declaración de intenciones en la Liga A, donde Francia ha quedado encuadrada junto a Türkiye, Bélgica e Italia.