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Zinedine ZidaneGetty
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Zidane: «¿El cabezazo a Materazzi? Ningún remordimiento»

Francia

El seleccionador de Francia habló en la víspera del duelo de la Nations League contra Italia.

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, habló en la víspera del duelo de la Nations League contra Italia: «¿El cabezazo a Materazzi? Son imágenes imposibles de olvidar, visto que las ponen continuamente, pero mi carrera no se limita solo a ese episodio»

«La Juventus forma parte de las cosas positivas de mi carrera. Fue en la Juve donde me convertí en un jugador importante. Después no volví a hablar con Materazzi. No estoy orgulloso de lo que hice, pero no me arrepiento. Forma parte de mi recorrido y, en la vida, y eso vale para todos, no siempre se hacen solo cosas bonitas. Ahora estamos en otro momento de mi carrera y veremos qué pasará también contra Italia. Luego, está claro que la expulsión de 2006, que cerraba mi carrera también con la selección, me dio una motivación extra para volver como seleccionador, que es un sueño hecho realidad. Siempre he creído en mí, en las cosas positivas, me he preparado y ahora estoy listo para entrenar y darlo todo por este equipo»


  • «Italia es una gran nación del fútbol, resulta extraño no verla en los Mundiales por tres veces consecutivas, pero no conozco bien la situación, no sé por qué ha pasado. Lo que sí sé es que Italia es un gran equipo, quizá ya no sea el de 2006, pero en un partido puede pasar de todo. La Italia de Mancini es un equipo difícil de afrontar. Perdieron con Bélgica y ganaron bien en Turquía. Por eso debemos estar preparados y en las mejores condiciones para ganar».


  • «He tenido muchos entrenadores fuertes y Lippi lo era en particular por la táctica. Los italianos tienen una cultura táctica importante, nada que aprender de los demás. Y yo también tengo un poco de esa cultura»




  • «La Juventus forma parte de las cosas positivas de mi carrera. Fue en la Juve donde me convertí en un jugador importante. Después ya no volví a hablar con Materazzi. No estoy orgulloso de lo que hice, pero no tengo remordimientos. Forma parte de mi recorrido y, en la vida, y eso vale para todos, no siempre se hacen solo cosas bonitas. Ahora estamos en otro momento de mi carrera y veremos qué pasará también contra Italia. Luego está claro que la expulsión de 2006, que cerraba mi carrera también con la selección, me dio una motivación extra para volver como seleccionador, que es un sueño hecho realidad. Siempre he creído en mí, en las cosas positivas, me he preparado y ahora estoy listo para entrenar y darlo todo por este equipo»

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