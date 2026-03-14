Zé Roberto: «Me pasaba el día haciendo el amor y por la noche jugaba al Crash Bandicoot. Mi fracaso en el Real Madrid se debió a los videojuegos y a los aperitivos»

Zé Roberto, pilar de la selección nacional durante años, formó parte de la plantilla de Brasil que quedó segunda en el Mundial de 1998, acabó siendo descartado por sorpresa cuatro años después y luego regresó, como titular, a la Seleção de 2006.

«¿Arrepentimientos con la selección? Antes los tenía, ahora estoy bien. En el apogeo de mi carrera, no fui convocado para el Mundial de 2002. ¿Estaba decepcionado? Claro, ni siquiera vi un partido del Mundial. Sufrí mucho en ese momento, pero tenía que pasar página porque luego tendría otros cuatro años para recuperar mi puesto. Y lo conseguí. Es muy difícil que un jugador que no formaba parte de un equipo ganador se convierta en titular cuatro años después, en otro Mundial».

«La decepción sigue ahí por lo de 2006. Si tuviera que señalar, de entre todas las selecciones, ¿cuál habría tenido más posibilidades de ganar el Mundial entonces? ¡Brasil! La cuestión fue que ninguno de nosotros llegó a Alemania en su mejor forma física. Creo que eso fue lo que marcó la diferencia. ¿Qué equipo tenía dos laterales como Roberto Carlos y Cafú? ¿Qué equipo tenía una defensa con Lucio y Juan, un portero como Dida? ¿Un cuarteto mágico como Ronaldinho, Kaká, Ronaldo y Adriano? No renové mi contrato con el Bayern de Múnich porque pensaba que, con este equipo, nos convertiríamos en campeones del mundo y yo sería un jugador de gran valor en el mercado, como agente libre y campeón del mundo. Ese era mi plan, pero todo se esfumó con la eliminación».

«No llegamos en plena forma. Ronaldinho era el mejor del mundo desde hacía años, Kaká estaba a punto de convertirse en el mejor del mundo. Roberto Carlos, el mejor lateral del mundo. Cafú, Ronaldo. Por desgracia, ya estábamos en una fase en la que el fútbol no se reducía solo a los nombres, no se reducía solo al talento. El fútbol ya se había vuelto físico, y como no todos estábamos en la cima de nuestra carrera o de nuestro rendimiento, fuimos eliminados en cuartos de final por Francia, que tenía un equipo que, al menos desde mi punto de vista, era inferior, pero físicamente volaba. El propio Zidane fue el mejor jugador de ese Mundial, creo que a los 33 años, en plena forma. Yo llegué a ese Mundial con 32 años. A Zidane, en su posición, no conseguía encontrarlo. Así que se notaba la diferencia, y en ese partido, creo que fue el aspecto físico el que prevaleció. Porque en cuanto al talento, nuestro equipo tenía más.