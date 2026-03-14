Zaniolo: «Udine es el lugar adecuado. Antes era inmaduro, ahora me siento más maduro y no puedo fallar. ¿Roma? No me arrepiento de nada. Y sobre la selección...»

«Creo que el pasado ya es pasado. Quiero mucho a Roma porque mi mujer es de allí, mi primer hijo es de allí y me encanta la ciudad. Me han dado mucho cariño. En la vida, toda historia tiene un final. No me arrepiento de nada. Espero que en el futuro las cosas vayan mejor. Quiero vivir en Roma en el futuro porque mi mujer quiere vivir allí. No tengo nada en contra del club ni de la afición. Siempre los apoyaré. ¿Volveré? En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar, pero ahora estoy centrado en el Udinese. Estoy centrado en alcanzar mi sueño y nuestro sueño. Ahora quiero seguir así, jugar bien, ayudar y apoyar al equipo, seguir al entrenador y al presidente que trabajan por este fantástico club. Además, mi gran sueño es jugar el Mundial con Italia. Es uno de mis mayores objetivos y sueños».

«¿Contacto con Gattuso? Todavía no, pero sé que él sigue a todos. El Mundial es muy importante para cada país y cada jugador. Es fundamental clasificarse. En marzo tenemos dos partidos muy importantes. Sé que si juego bien, quizá llegue la llamada. Creo en ello. No he hablado con él, pero sé que nos sigue todos los domingos».

«¿Una nueva posición como delantero? Sí, creo que es una posición en la que puedo demostrar mis cualidades. Soy un jugador al que le gusta la libertad, tener el balón, ayudar al equipo, correr, defender y atacar. Tener espacio para llevar el balón hacia la portería es una de mis mejores cualidades. El entrenador lo ha entendido, y estoy muy contento de jugar para él y para el equipo».