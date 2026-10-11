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cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Traducido por

Zaniolo en CM - 1: «Alaba, prueba de fuerza del Udinese. ¿Milan? Había rumores sobre los grandes clubes, pero quería quedarme»

N. Zaniolo
Udinese
AC Milán
Lazio
Fichajes

Primera parte de la entrevista exclusiva al delantero de la Juventus.

El presente, las ambiciones y las ganas de seguir demostrando su valía. Nicolò Zaniolo ha elegido volver a empezar en el Udinese en dos ocasiones. Si hace un año lo hizo para encontrar continuidad y dejar huella al volver a casa, este verano, tras semanas de intensas conversaciones, decidió quedarse en el Udinese para intentar soñar a lo grande.

En un repaso de su experiencia en Friuli, sus objetivos personales y colectivos y algunas curiosidades fuera del campo, el delantero italiano ha hablado de todo en exclusiva con Calciomercato y Goal sin ocultar sus ambiciones.


  • ESTOY MEJOR, VOLVEMOS CON MÁS FUERZA

    Empecemos por la temporada, que está a punto de reanudarse tras el parón. Empezasteis bien, pero después algo dejó de funcionar antes del parón. ¿Qué podemos esperar de este Udinese a la vuelta? ¿Y tú cómo estás de tu lesión?

    Empezamos muy fuertes en los dos primeros partidos, ganando al Monza y empatando con el Como. Digamos que después el arranque no fue el que nos habíamos planteado al principio y sabemos que tenemos que mejorar algunas cosas. Hablamos entre nosotros todos los días para intentar mejorar lo que nos está faltando en este periodo. El parón nos ha servido sin duda para trabajar mejor, volver a unirnos y encontrar motivaciones extra. Hay que volver y hacerlo con más fuerza. En cuanto a mí, personalmente estoy bien. Tuve un pequeño contratiempo después de la lesión, pero estamos haciendo un gran trabajo con el cuerpo médico. Voy todos los días al campo para recuperarme y pronto podré volver a aportar mucho a este equipo.

  • ALABA ES UN GRAN CAMPEÓN

    En Udine estás tú, además de muchos otros como Ekkelenkamp y Davis, y ahora también ha llegado Alaba. ¿El Udinese está volviendo a ser un gran referente y un trampolín, no solo en Italia sino también en Europa?

    Sin duda, el Udinese es un club histórico italiano que siempre ha contado con grandes jugadores y muchos talentos. La llegada de David [Alaba] demuestra la fortaleza del club, que no quiere conformarse con la buena temporada del año pasado, sino que aspira a cosas aún más grandes. No hace falta que yo describa a David: es un gran campeón, ha jugado en equipos como el Real Madrid y el Bayern de Múnich, y seguro que nos aportará mucha experiencia y una mentalidad ganadora. Estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Ha llegado con la máxima humildad, que es lo que, al final, distingue a un gran campeón de un jugador que simplemente es bueno. Solo puedo hablar bien de él: es uno de los jugadores que necesitábamos y estoy deseando jugar con él.

  • LOS SECRETOS DE RUNJAIC

    ¿Nos puedes contar alguna curiosidad sobre Kosta Runjaic? ¿Qué tipo de entrenador es y qué aporta de sus experiencias en el extranjero? Nosotros lo conocemos a través del filtro del idioma, que en cierto modo lo oculta...

    El entrenador es muy directo y claro: si tiene que decir algo positivo, lo dice; si tiene que decir algo negativo, también lo dice abiertamente. Me gusta mucho su método: es una forma de trabajar práctica y basada en el grupo. En el fútbol actual puedes tener el equipo más fuerte que quieras, pero si no hay unión y cohesión, no llegarás muy lejos. Está muy centrado en eso. El año pasado hicimos una gran temporada también gracias a él. Esperamos poder volver a sonreír porque nos lo merecemos por lo mucho que trabajamos durante la semana.

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  • LA RENOVACIÓN Y LOS RUMORES SOBRE EL MILAN Y LA LAZIO

    Este verano se habló inevitablemente de la renovación de tu contrato después de que el Udinese ejerciera la opción de compra al Galatasaray. ¿Qué había de cierto en los rumores que te vinculaban con otros clubes, como el Milan o la Lazio, y qué te llevó a quedarte en Udine?

    «Fue un verano un poco turbulento, que me hizo reflexionar y entender lo que realmente quería. Mi intención siempre fue quedarme aquí, porque me he sentido muy bien. El Udinese es una familia para mí: me acogió, me apoyó y me ayudó en todo. Siento un gran vínculo con este club y le estoy muy agradecido. En el fútbol hay muchas cuestiones contractuales... Hubo una pequeña negociación, pero por suerte todo terminó bien. ¿Los otros clubes? Cuando haces una buena temporada, es normal que haya rumores que te vinculen con grandes clubes, pero yo quería escuchar primero al Udinese. Su intención era que me quedara y ahora me toca devolverles la confianza en el campo».


    ¿Quién es el mejor de tus compañeros en el Udinese? ¿Y quién es el más simpático?

    Tenemos muchos jóvenes con gran proyección, pero también otros jugadores de calidad, como Solet, Davis... También Ekkelenkamp y Okoye. Elegir solo a uno sería una falta de respeto. ¿Los más simpáticos? Sin duda, Soltet (ríe; nota de la redacción), ¡pero también Okoye!