De la Roma a Turquía, pasando por Inglaterra y la Premier League, Nicolò Zaniolo se ha medido sin duda con la élite del fútbol europeo a lo largo de su carrera. Desde su relación con José Mourinho, hasta su etapa en el Aston Villa, en una liga que es como «la NBA del fútbol», el delantero del Udinese ha contado en exclusiva a Calciomercato y Goal cómo se ha puesto a prueba en los contextos más diversos. Y, entre tantos estadios, uno de los de ambiente más intenso ha sido el del Galatasaray, donde ahora ha acabado Rafael Leao. ¿Fue la decisión correcta?





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