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Emanuele Tramacere
Traducido por

Zaniolo, a CM: «La Roma fue la experiencia más bonita; hay muchas cosas que no volvería a hacer. Quiero merecerme ir al Mundial con Italia. ¿Gasperini? Un visionario»

N. Zaniolo
Italia
Roma
Udinese
FEATURES

Segunda parte de la entrevista exclusiva al delantero de la Juventus.

La Roma y la selección italiana, dos historias marcadas por emociones intensas, expectativas más o menos esperadas y vínculos que se rompieron, se recompusieron y dejaron recuerdos que perduran. Nicolò Zaniolo repasó su pasado en la Roma y los sueños que sigue albergando con Italia en una entrevista concedida en exclusiva a Calciomercato y Goal. Las decisiones que tomó, incluso aquellas que no volvería a tomar, lo han formado hasta ahora. Su sueño más vivo sigue siendo disputar un Mundial con Italia, la prioridad absoluta de su carrera, que continúa en activo.


LEE AQUÍ LA PARTE SOBRE EL UDINESE, LOS RUMORES SOBRE EL MILAN Y LA RENOVACIÓN, Y LAS CURIOSIDADES DEL GRUPO DE LA JUVENTUS



LEE AQUÍ LA PARTE SOBRE EL EXTRANJERO, MOURINHO Y LEAO

  • EL NUEVO CICLO DE LA SELECCIÓN ITALIANA DE MANCINI

    La lesión que estás afrontando y tratando te obligó a abandonar la concentración de la selección italiana. ¿Qué ambiente encontraste en el grupo de Coverciano? ¿Cómo ves esta nueva etapa de Italia?

    «La selección italiana debe ser un objetivo y un sueño constante para todos los futbolistas italianos, porque cuando vistes la camiseta de Italia representas a toda una nación. En los pocos días que estuve allí, percibí enseguida las ganas de hacerlo bien, de renacer, de devolver a Italia al lugar que merece. El seleccionador Mancini supo imprimir su sello desde el primer momento y confío en que esta nueva etapa traerá grandes satisfacciones. Por mi parte y de cara al futuro, sé que la camiseta de Italia es un privilegio y hay que merecerla; el campo es el mejor juez».

  • ¿ARREPENTIMIENTO POR ZENICA?

    ¿Lamentas no haber estado en Zenica y, en consecuencia, en el último Mundial?

    «Más que un pesar personal, es el pesar de todos los italianos. No importa quién estuviera en el campo: lo importante era ir al Mundial y no lo conseguimos. Ahora nos arremangamos: dentro de cuatro años habrá otra oportunidad. Ha comenzado un nuevo ciclo y esperamos que esta vez sea la buena para devolver a Italia al escenario que le corresponde»

  • OBJETIVO: LOS MUNDIALES. TODOS QUERRÍAMOS EL SCUDETTO, PERO...

    ¿Qué objetivos te has marcado de cara al futuro y con el Udinese?

    «Siempre me marco objetivos a corto plazo. Ahora solo quiero volver al campo y competir a mi nivel con el Udinese. Mi mayor sueño sigue siendo participar en un Mundial con Italia. Con el club, el objetivo es igualar o superar los 50 puntos del año pasado. ¿Podemos hablar de Europa? Tenemos que ser humildes. Está claro que nos gustaría ganar el título de la Serie A, pero no somos los únicos... El equipo es fuerte, podemos hacer grandes cosas, pero hay muchos equipos bien preparados y hay que ser realistas»


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  • EL PAPEL

    Tu papel en Udine, y también en la selección, está cambiando y ha cambiado mucho con el tiempo. ¿Sería correcto definirte hoy como un «diez prestado al ataque»?

    «He desempeñado muchos roles a lo largo de mi carrera: empecé como interior, en un costado del centro del campo, y luego pasé a jugar por la derecha en la Roma. Las lesiones me han restado parte de la explosividad que tenía para recorrer toda la banda y me han llevado a jugar más por dentro. Creo que la posición de mediapunta es la que mejor me sienta: necesito ver la portería delante de mí, no tenerla a mis espaldas. Puedo disparar desde fuera y dar asistencias a mis compañeros; todas esas son características de mi juego».

  • ROMA, LA EXPERIENCIA MÁS BONITA; MUCHAS COSAS NO LAS VOLVERÍA A HACER

    Has mencionado a la Roma. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo de las decisiones que tomaste o, más en general, de tu etapa en la Roma?

    «Mi etapa en la Roma fue una de las más importantes de mi vida y de las que más me enseñó. Me llevo grandes alegrías: la victoria en la Conference League, el debut en el Bernabéu, mi primer gol en la Serie A ante el Sassuolo; pero también decepciones. En Roma dejé muchos amigos, mi mujer es de Roma, mi primer hijo nació allí... Incluso estamos pensando en volver a vivir allí cuando termine mi carrera. Quizá no volvería a hacer muchas cosas, pero sin esos errores y sin lesiones tan graves como las del ligamento cruzado, hoy no sería la persona ni el deportista que soy. Me enseñaron a cuidar mi físico, mi alimentación y la prevención de lesiones. Hoy no salgo al campo sin haber hecho trabajo preventivo. Me dolió terminar mi relación de forma un poco brusca con el entorno, al que todavía animo y apoyo»


  • La Roma intenta ahora soñar a lo grande con Gasperini, al que tuviste en el Atalanta. ¿Qué recuerdo guardas de él? ¿Se puede hablar del Scudetto?

    «Gasperini es un entrenador increíble. Consigue sacar el 120 % de cada jugador y te hace volar física y mentalmente. En el Atalanta yo venía de un problema en el quinto metatarsiano y no podía cumplir plenamente con sus exigencias, pero tuve el honor de ser entrenado por un visionario como él. Deja huella allá donde va y la Roma está volando este año. Sin duda tendrá algo que decir en la lucha por el Scudetto».