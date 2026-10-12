La Roma y la selección italiana, dos historias marcadas por emociones intensas, expectativas más o menos esperadas y vínculos que se rompieron, se recompusieron y dejaron recuerdos que perduran. Nicolò Zaniolo repasó su pasado en la Roma y los sueños que sigue albergando con Italia en una entrevista concedida en exclusiva a Calciomercato y Goal. Las decisiones que tomó, incluso aquellas que no volvería a tomar, lo han formado hasta ahora. Su sueño más vivo sigue siendo disputar un Mundial con Italia, la prioridad absoluta de su carrera, que continúa en activo.
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