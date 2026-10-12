El presente, las ambiciones y las ganas de seguir demostrando su valía. Nicolò Zaniolo ha elegido volver a empezar en el Udinese en dos ocasiones. Si hace un año tomó esa decisión para encontrar continuidad y dejar huella al regresar a casa, este verano, tras semanas de intensas discusiones, ha optado por quedarse en el Udinese para intentar soñar aún más a lo grande.

Entre el balance de su experiencia en Friuli, sus objetivos personales y colectivos y algunas curiosidades fuera del campo, el delantero italiano ha hablado en exclusiva y de todos los temas con Calciomercato y Goal sin ocultar sus ambiciones.





LEE AQUÍ LA PARTE SOBRE LA ROMA Y SUS SUEÑOS CON LA SELECCIÓN



LEE AQUÍ LA PARTE SOBRE EL EXTRANJERO, MOURINHO Y LEAO