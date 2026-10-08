Zanetti: «Ayudo al Inter tanto en el campo como en el marketing y en lo social. El talento no basta»

"Gané la Champions con 37 años, era mi última oportunidad. Seguí jugando porque me sentía bien. Cumplía 39 años, es la única lesión grave de mi carrera: me rompí el tendón de Aquiles. Todos allí pensaban: "Ok, deja de jugar porque con 39 años, ¿cómo va a recuperarse?". Yo no quería terminar mi carrera de esta manera, todavía quería al menos jugar otro partido delante de mis aficionados en San Siro y luego sí, me recuperé en un tiempo récord: en 5 meses y medio ya había vuelto al campo.

Una lesión para la que hacen falta como mínimo 8 meses. Entro, faltan 10 minutos en un partido, me siento bien, termina el partido. Mientras me estaba duchando fue el primer momento en el que dije: esta es mi última temporada. Podía continuar porque cumplía 40 años, me sentía bien para seguir, pero siempre me dije que era mejor dejarlo cuando todavía estás bien"