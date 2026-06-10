Bissouma llegó del Brighton en 2022 y jugó 111 partidos con los Spurs, siendo titular en sus primeras temporadas. A pesar de marcar solo dos goles, su presencia en el centro del campo resultaba clave para el esquema táctico del equipo.

Fue pieza clave en la plantilla que venció al Manchester United y conquistó la Europa League 2025, jugando los 90 minutos de la final; sin embargo, su último año en Londres estuvo marcado por la irregularidad y problemas extracancha. Solo disputó 11 partidos en la temporada 2025-26 tras reincorporarse en enero.