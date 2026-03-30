Yunus Musah, aspirante a formar parte de la selección estadounidense para el Mundial, recibe consejos sobre su próximo fichaje por parte de una leyenda del AC Milan, quien afirma que el jugador cedido por el Atalanta es «mejor de lo que la gente cree en Italia»

Musah está decidido a demostrarlo y se mantiene optimista a pesar de enfrentarse a varios retos profesionales. Recientemente declaró a GOAL: «La verdad es que muchas cosas me han salido bien en mi carrera. Desde debutar en el Valencia hasta tener un nuevo entrenador cuando era joven, y que te alineara como titular en todos los partidos. Llega otro entrenador y vuelve a alinearte. Gregg Berhalter me convoca para la selección nacional, soy titular en la selección a una edad temprana y voy a un Mundial. Todas estas cosas me han salido bien, y a veces, algunas cosas no salen como uno quiere.

«Hay que aceptarlas con entereza y mantener una actitud positiva, confiando en que las cosas volverán a salirme bien. Tengo pruebas de que antes me han salido bien, así que no es el fin del mundo cuando no es así. Soy joven, estoy trabajando muy duro y esforzándome para asegurarme de que las cosas vuelvan a salirme bien pronto».

Añadió sobre las importantes lecciones que sigue extrayendo de la lucha por ganarse el reconocimiento a nivel de club: «Es una temporada de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje. Todo esto es una experiencia nueva para mí, es la primera vez que estoy cedido, y simplemente he estado aprendiendo.

«Esto me va a enseñar a manejar estas situaciones, a lidiar con no ser el jugador principal del equipo durante un tiempo, con no jugar tanto. Te enseña a manejar eso y también a recuperarte. Simplemente estoy agradecido de que, cuando se me presentó esta oportunidad, la aprovechara».