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Emanuele Tramacere
Traducido por

Youssouf Fofana: «¿Adiós al Milan? Había otras formas de gestionarlo, ellos tomaron la decisión y no les guardo rencor»

AC Milán
Y. Fofana
Sevilla
R. Amorim

El francés solo piensa en el Sevilla y no guarda rencor tras su salida del Milan en verano.

Su fichaje por el Sevilla procedente del AC Milan, prácticamente al cierre del pasado mercado de verano, lo dejó al principio sin palabras. Pero hoy, después de hacerse con las riendas del centro del campo sevillista y de convencer a todos del acierto de aquella operación tan comentada, Youssouf Fofana puede sacarse unas cuantas espinas.

En una entrevista con El Pais, el centrocampista francés reveló que no guarda rencor por la decisión tomada en verano, aunque subrayó que todo podría haberse gestionado de otra manera.

  • ESTABA FUERA DE LA PLANTILLA

    Fofana había sido incluido en la lista de descartados de Ruben Amorim a su regreso de la gira de verano. El francés ya no era considerado útil para el proyecto del AC Milan y había sido puesto en el mercado y apartado de la plantilla junto a jugadores como David Odogu, Christopher Nkunku y Fikayo Tomori, que fue reincorporado a la plantilla al no haberse marchado antes de que terminara el verano.

  • EL SEVILLA ME QUERÍA DE VERDAD

    «Todo pasó muy rápido. No tuve tiempo de pensar, pero había algo importante: el Sevilla realmente me quería. No quería seguir esperando en el Milan porque sabía que no iba a jugar. Voy adonde me quieren y donde confían en mí»

  • SE PODÍA HABER GESTIONADO DE OTRA MANERA...

    «¿La salida del Milan? Había otras formas de gestionar la situación, pero eligieron la suya y no hay rencor. Hoy estamos todos contentos: estoy en el Sevilla y tienen el equipo que querían»

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