Su fichaje por el Sevilla procedente del AC Milan, prácticamente al cierre del pasado mercado de verano, lo dejó al principio sin palabras. Pero hoy, después de hacerse con las riendas del centro del campo sevillista y de convencer a todos del acierto de aquella operación tan comentada, Youssouf Fofana puede sacarse unas cuantas espinas.

En una entrevista con El Pais, el centrocampista francés reveló que no guarda rencor por la decisión tomada en verano, aunque subrayó que todo podría haberse gestionado de otra manera.