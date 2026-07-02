AFP
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Youri Tielemans habló sobre el altercado en el campo con Leandro Trossard, tras ser separados por sus compañeros durante la victoria de Bélgica ante Senegal en los dieciseisavos del Mundial
Las tensiones llegan al límite durante la pausa para hidratarse
Durante la tensa segunda parte, con Bélgica 2-0 abajo y al borde de la eliminación, Tielemans y Trossard discutieron acaloradamente hasta que Lukaku y Raskin los separaron. La tensión subió cuando Trossard empujó a Tielemans.
Sin embargo, esa fricción interna pareció dar la chispa que Bélgica necesitaba. Lukaku recortó distancias en el 86 y, tres minutos después, Tielemans cabeceó un centro de Trossard para empatar. En la celebración, Tielemans levantó a Trossard en volandas, señal de que las diferencias quedaban atrás por el bien del equipo.
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Tielemans se ríe de las «emociones» del partido.
Tielemans completó la remontada al anotar un penalti en el minuto 125 —el más tardío en la historia del Mundial— y así llevar a Bélgica a octavos de final. Tras el pitido final, el centrocampista desmintió cualquier disputa con Trossard, asegurando que el incidente reflejaba solo su deseo común de ganar.
En declaraciones a ESPN, el jugador minimizó el incidente: «Son emociones del momento. Todos queremos ganar y representar bien a nuestro país. Después, no hubo ningún problema. Solo fue un partido».
Rudi García defiende el «espíritu de lucha»
Al seleccionador belga, Rudi García, no le inquietó el incidente y elogió la garra de sus jugadores más veteranos. De cara al crucial partido de octavos contra Estados Unidos, uno de los anfitriones, García cree que estos choques bajo presión demuestran que el equipo mantiene el hambre necesario para competir al máximo nivel.
«Esto demuestra que tenemos un equipo con auténtico espíritu», afirmó García. «Los jugadores pueden discrepar; pueden intercambiar palabras acaloradas. Leandro y Youri son dos jugadores muy importantes para la selección belga. Tenían muchas ganas de ganar. No sé ni de qué discutían, pero me gusta. Quiero jugadores dispuestos a cambiar el rumbo cuando las cosas no van bien. En el campo necesitamos ese espíritu de lucha».
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La atención se centra ahora en el enfrentamiento con Estados Unidos
La victoria ha revivido la campaña de Bélgica, transformando una eliminación segura en una remontada inolvidable. Tras la victoria ante Senegal, todos los ojos están ahora en el próximo partido contra Estados Unidos. El cuerpo técnico confía en que la pasión de Tielemans y Trossard se canalice de nuevo de forma positiva.