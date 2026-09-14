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Youri Tielemans admite que «todo el mundo está decepcionado» después de que un polémico gol de Erling Haaland hundiera al Manchester United en el derbi
Un gol de Haaland decide el derbi
Los locales no supieron aprovechar su superioridad numérica después de que Phil Foden viera la roja directa en el minuto 23 por una falta sobre Bruno Fernandes. A pesar de generar peligro por medio de Marcus Rashford y Kobbie Mainoo, que ambos se toparon con la madera, el United se vio por detrás en el marcador al cumplirse la hora de juego por un controvertido remate a bocajarro de Haaland en el segundo palo. El tanto decisivo subió al marcador tras una larga revisión del VAR, al considerar que Enzo Fernandez no había interferido en la jugada desde una posición de fuera de juego.
- Pro Sports Images
Un centrocampista lamenta la ejecución en ataque
En declaraciones a MUTVtras el pitido final, el mediapunta belga no pudo ocultar su profunda decepción por la incapacidad de su equipo para tomar la iniciativa ante su afición.
Al valorar la inofensiva actuación del equipo en el último tercio, el centrocampista admitió: "Es decepcionante, todo el mundo está decepcionado y frustrado porque sabemos que podemos jugar mucho mejor. Queremos hacer las cosas bien, pero hoy no salió como queríamos".
Añadió: "No ocupamos bien los espacios, cometimos errores en nuestros pases y quizá tuvimos demasiada prisa. No dimos el último pase correcto en el último tercio para crear suficientes ocasiones para marcar".
Tielemans exige una reacción inmediata
La dolorosa derrota en el derbi deja al equipo de Michael Carrick estancado en la 13.ª posición de la clasificación de la Premier League, después de haber logrado solo una victoria y de haber dejado escapar puntos en tres de sus primeros cuatro partidos de liga.
De cara a corregir las carencias de la plantilla, el centrocampista de 29 años insistió: «El proceso es intentar unirnos y reaccionar en los próximos partidos, es lo único que podemos hacer. Podemos analizar este partido y ver qué no pasó, y hacerlo mejor en el siguiente».
- Every Second Media
La prueba de la Copa precede al viaje
El Manchester United debe rearmarse rápidamente, ya que recibe al Brighton & Hove Albion en Old Trafford para un partido de la tercera ronda de la Carabao Cup el miércoles por la noche. El equipo de Carrick viajará después para enfrentarse al Fulham en Craven Cottage en la liga antes de que el parón internacional detenga temporalmente la competición doméstica. Esta exigente secuencia de partidos ofrece a la plantilla una oportunidad vital para recuperar su pegada y volver a escalar posiciones en la tabla.
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