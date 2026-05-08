«¡Yo traería de vuelta a Xabi Alonso!» La leyenda del Real Madrid sorprende en el debate sobre el entrenador

Sin embargo, tras algunas disputas internas, Alonso fue destituido a principios de año pese a promediar 2,24 puntos por partido y estar solo tres puntos por detrás del Barça en LaLiga. Lo reemplazó el actual entrenador, Álvaro Arbeloa.

Según Marca, citando fuentes del vestuario, la destitución de Alonso también agrandó la brecha entre varios jugadores. En octubre, jugadores clave como Vinicius Junior y Fede Valverde criticaron sus intensas sesiones tácticas y de vídeo.

Sin embargo, otro grupo respaldaba las medidas de Alonso y su intención de cambiar el sistema y el estilo de juego. Para estos jugadores, las quejas de Vinicius eran solo una excusa, pues el estatus del brasileño había bajado respecto a la era Ancelotti.

Aunque seguía siendo clave, Vinicius fue suplente en 20 de 33 partidos con Alonso y solo completó 90 minutos en nueve ocasiones, asumiendo más el rol de asistente (10 asistencias). Con Arbeloa, en cambio, ha marcado ocho goles más en diez partidos menos y solo ha sido sustituido tres veces en 23 encuentros.

Uno de esos cambios, considerado humillante por Vinicius, desencadenó el incidente del Clásico a finales de octubre. Para Marca, ese momento marcó un giro definitivo en la temporada. Otros jugadores, como Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, también creían que los métodos de Alonso afectaban negativamente su rendimiento.

La falta de respeto de algunos jugadores hacia Alonso habría llegado al punto de hacerse los dormidos en las reuniones tácticas o hablar durante sus charlas. Eso provocó el enfado de los defensores de Alonso y un arrebato del entrenador, que sigue sin club. «No sabía que había venido a una guardería», habría gritado un atónito Alonso.