El lateral izquierdo del Eintracht Fráncfort, Nathaniel Brown, atrajo el interés de varios grandes clubes, incluido el Bayern Múnich, tras su gran temporada. Ahora, el jugador de 22 años ha comentado los rumores desde la concentración de la selección.
AFP
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«Yo también lo leo»: el supuesto jugador más deseado se pronuncia sobre los rumores de su fichaje por el FC Bayern
«Sí, leo los rumores, pero ahora me concentro en el Mundial. Después ya veré. Mi foco está en la Copa», dijo Brown sobre el interés del campeón histórico.
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¿Será Nathaniel Brown el sucesor en el FC Bayern?
Sin embargo, no parece que el internacional vaya a fichar por el Múnich a corto plazo, ya que Brown tiene contrato con el SGE hasta 2030 y se siente «muy a gusto, también en la ciudad; tengo amigos allí. Me he adaptado muy bien, la verdad es que me lo paso muy bien».
Así que, si el Bayern prescindiera de Alphonso Davies, debería buscar otra opción. El canadiense ya no tendría todo el respaldo del club debido a sus lesiones y a su alto salario.