Mbappé afirmó estar físicamente listo para ser titular y atribuyó su ausencia en el once a una decisión táctica.

«Estoy al 100 %. No he jugado porque el entrenador me dijo que soy el cuarto delantero, tras Mastantuono, Vini y Gonzalo», declaró Mbappé a los periodistas, según Marca. «Estaba listo para ser titular; es su decisión y siempre hay que respetarla. No estoy enfadado».

Arbeloa desmintió esa versión al ser consultado.

“Ojalá tuviera cuatro delanteros”, aclaró. “No tengo cuatro delanteros y, desde luego, no le dije eso a Mbappé. Quizá no me entendió. Nunca le diría que es el cuarto delantero.

Si no le alineo, no puede jugar. Yo soy el entrenador y decido quién juega. Hablé con él antes del partido; no sé cómo lo interpretó. Un jugador que no estaba en el banquillo hace cuatro días no puede ser titular hoy. No es una final, no es vida o muerte».