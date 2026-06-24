«Yo me encargaré del trabajo sucio»: a Vinicius Jr. le dicen que no tiene que defender con el Real Madrid, mientras que Marc Cucurella se compromete a cubrir al brasileño

Uno de los aspectos más interesantes de la llegada de Cucurella es cómo se compenetrará con Vinicius Jr. en el flanco izquierdo. El exjugador del Chelsea, que pasó cuatro temporadas en Stamford Bridge y ganó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA, conoce la importancia ofensiva del brasileño. Ya ha prometido asumir la carga defensiva para que el extremo llegue fresco y siga marcando goles, algo que es su seña de identidad.

Cucurella, consciente de la importancia de ese equilibrio, declaró a Marca: «Creo que nos llevaremos bien. No me importa si él no retrocede, yo haré todo lo que él no quiera hacer. Mientras él sea decisivo y esté fresco para marcar goles, yo me encargaré del trabajo sucio. Vinicius ha demostrado que es un jugador clave e influyente en las campañas del Real Madrid en la Liga de Campeones».