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«¡Yo habría mantenido a Dusan Vlahovic!» - La leyenda de la Juventus Gianluca Zambrotta cuestiona una delantera de 100 millones de euros antes del duelo contra el AC Milan
Zambrotta cuestiona a los delanteros de la Juventus
Zambrotta ha expresado serias dudas sobre la actual delantera de la Juventus de cara a su esperado duelo de la Serie A contra el Milan. El legendario lateral, que representó a ambos clubes con distinción, cree que la Juventus carece de verdadero poder ofensivo. A pesar de reforzar su plantilla con Kolo Muani y Woltemade, la Juve ha tenido problemas para encontrar goles con regularidad en 2026.
No le convence el rendimiento del dúo y considera que la reciente estrategia de fichajes del club le deja vulnerable en partidos clave. Con Kenan Yildiz de baja por lesión y Arkadiusz Milik sin ofrecer garantías, la carga ofensiva sigue siendo un problema urgente. El exjugador de ambos equipos compartió su opinión con La Gazzetta dello Sport mientras los dos gigantes italianos se preparan para enfrentarse.
- AFP
La salida de Vlahovic deja un vacío
El problema más evidente para Zambrotta es la asombrosa falta de producción de la actual línea de ataque en comparación con sus valores de traspaso estimados. Criticó con dureza la decisión de dejar salir a Vlahovic, al considerar al serbio como una referencia tradicional y fiable.
«Kolo Muani y Woltemade han marcado cinco goles en total en 2026», señaló Zambrotta. «No estamos hablando de un equipo cualquiera, sino de la Juventus. Y, sin embargo, he visto valoraciones conjuntas de más de 100 millones de euros para ellos, lo que me da que pensar.
«La plantilla de la Juventus está numéricamente preparada, pero yo habría hecho todo lo posible por mantener a Vlahovic. Siempre lo vi como un verdadero nueve, aunque si quería irse gratis, eso ya es otro asunto».
El Milan parece más fuerte en el gran duelo
De cara al partido clave en el Allianz Stadium, Zambrotta cree que el Milan está actualmente en mejor forma, aunque admite que el factor campo podría ayudar a la Juve. También señaló que los grandes partidos se deciden, en última instancia, por la mentalidad más que por la pura condición física.
Al hablar de la enorme presión que supone jugar en los grandes clubes de Italia, destacó un problema de profundidad de plantilla en el Rossoneri y dijo: «El equipo del Milan solo tiene dos delanteros puros, Goncalo Ramos y Francesco Camarda.
«En mi opinión, deberían haber fichado a uno más. Hacía falta numéricamente para competir en tres competiciones, no necesariamente en términos de calidad».
- Getty Images
Centra la atención en el duelo en el Allianz Stadium
Tanto la Juventus como el Milan ultiman ya sus preparativos para un partido que podría definir sus respectivas temporadas. Una victoria de cualquiera de los dos supondrá un enorme impulso de motivación y confianza de cara a las semanas cruciales que se avecinan.
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