Zambrotta ha expresado serias dudas sobre la actual delantera de la Juventus de cara a su esperado duelo de la Serie A contra el Milan. El legendario lateral, que representó a ambos clubes con distinción, cree que la Juventus carece de verdadero poder ofensivo. A pesar de reforzar su plantilla con Kolo Muani y Woltemade, la Juve ha tenido problemas para encontrar goles con regularidad en 2026.

No le convence el rendimiento del dúo y considera que la reciente estrategia de fichajes del club le deja vulnerable en partidos clave. Con Kenan Yildiz de baja por lesión y Arkadiusz Milik sin ofrecer garantías, la carga ofensiva sigue siendo un problema urgente. El exjugador de ambos equipos compartió su opinión con La Gazzetta dello Sport mientras los dos gigantes italianos se preparan para enfrentarse.