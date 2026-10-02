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«Yildiz es un campeón»: el CEO de la Juventus, Giovanni Carnevali, respalda al lesionado número 10 para que alcance el nivel de Alessandro Del Piero
Un ejecutivo señala a un adolescente como futuro crack
En una intervención sobre el escenario del Festival dello Sport de Trento, el dirigente de la Juventus situó al talentoso dorsal 10 del club en el mismo escalón que su icónico predecesor Del Piero. El delantero turco se enfrenta a hasta tres meses de baja después de fracturarse el quinto metatarsiano del pie izquierdo contra el Frosinone en la jornada inaugural de la campaña de la Serie A. La baja de su principal foco creativo ha complicado de inmediato la situación del conjunto turinés en su intento de presentar candidatura al título en este arranque de temporada.
- AFP
«Tiene todas las opciones»
Preguntado directamente sobre si el prodigio adolescente podría seguir de verdad los pasos del campeón del mundo italiano, Carnevali elogió su compromiso, aunque le exigió una mayor determinación en el último tercio: "Yildiz es un campeón. Aún necesita madurar para llegar al nivel de Del Piero, y tiene todas las opciones de conseguirlo.
"Es un jugador generoso; ha entendido que los delanteros ahora necesitan sacrificarse por el equipo. Pero, por supuesto, también hacen falta grandes cifras en goles y asistencias, y él tiene el potencial para marcar la diferencia."
El conjunto turinés prevé un regreso en diciembre
Con el equipo visiblemente falto de imaginación en ausencia del joven, Carnevali no ocultó lo mucho que se le echa de menos: "Le echamos mucho de menos y esperamos que regrese lo antes posible porque estamos seguros de que puede aportar mucho al crecimiento del equipo".
Los paralelismos entre ambos surgieron por primera vez en septiembre de 2024, cuando Yildiz marcó un brillante gol inicial contra el PSV Eindhoven para superar a Del Piero como el goleador más joven de la historia del club en la Liga de Campeones de la UEFA, antes de imitar la característica celebración de su ídolo sacando la lengua.
Los servicios médicos apuntan a una vuelta en diciembre para devolver a Luciano Spalletti su referencia ofensiva de cara al exigente calendario invernal.
- Italy Photo Press
Un gigante mermado afronta una exigente serie de partidos
El conjunto italiano debe encontrar soluciones ofensivas alternativas mientras intenta salir de la séptima plaza de la Serie A sin su creador talismánico. Su irregularidad en el campeonato doméstico contrasta claramente con su rendimiento europeo, donde el equipo de Spalletti lidera la fase de la Europa League tras golear 5-0 al NEC Nijmegen en la primera jornada. Mantener esa eficacia despiadada sin su número 10 marcará su campaña antes de la llegada del parón navideño.
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