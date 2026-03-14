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Sandro Sabatini

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Yildiz, continuidad y portería a cero: la Juventus aprovecha el calendario y respira aire de Champions. ¿Di Gregorio en el banquillo? Perin, una apuesta segura como titular

El análisis tras la victoria de los bianconeri sobre el Udinese.

La Juve gana y pasa una noche, al menos una noche, en la zona de la Liga de Campeones.

A la espera del Como-Roma más que del Lazio-Milan, los bianconeri disfrutan, por este orden: 1) el super Yildiz; 2) la continuidad en el juego; 3) la portería a cero. Como si fueran la medalla de oro, la de plata y la de bronce, son tres cualidades complementarias que dan confianza de cara al futuro de la Juve.

Una vez pasada la tormenta de los resultados negativos, la Juve aprovecha el calendario para volver a respirar el aire del cuarto puesto, fundamental para el año que viene.

  • DE GREGORIO Y PERIN...

    Habría también un cuarto punto que destacar, y es que Di Gregorio se quedó en el banquillo en beneficio de Perin, titular ya consolidado. Al igual que su seguridad: algo evidente. En el trío defensivo, Kalulu se enfrentó a menudo a Atta, no sin dificultades. Bremer, en modo de ahorro de energía, delegó a menudo en Kelly el control de Davis. Por lo demás, el inglés se las ha apañado de maravilla, sufriendo solo las tumultuosas carreras de Zaniolo.

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  • MCKENNIE, EN SUSTANCIA

    En el centro del campo, la habitual actuación sólida de McKennie, que en la primera parte compensó la imprecisión de Thuram y en la segunda, la indecisión de Koopmeiners. Por la izquierda, Cambiaso recuperó su dinamismo, mostrándose mucho menos desconcertado que en sus últimas actuaciones. En el juego de pases y movimientos característico de Spalletti, destacó Locatelli, un líder sólido y tranquilizador de área a área.

  • BOGA SE HA BENEFICIADO DE ELLO

    El trío ofensivo se benefició de la incorporación de Boga en sustitución del ya descartado David. Además de marcar el 1-0, el fichaje de enero comenzó con discreción para ir ganando protagonismo: resumió la trayectoria de su aventura en la Juventus. También estuvo bien Conceicao, a quien se le negó el doblete por un discutible fuera de juego de Koopmeiners. Aparte de ese episodio, que le enfureció, el pequeño portugués también realizó grandes jugadas. Y se echó de menos cuando fue sustituido por Miretti, flojo en la ocasión desperdiciada del posible doblete.

  • ¡QUÉ PRUEBA LA DE YILDIZ!

    Al final, la Juventus de Spalletti se lleva una nota alta en el boletín de notas. No es exactamente un 10, aunque ha parecido un equipo de 10+1. Y ese uno —verdaderamente único— ha sido Yildiz, autor de una actuación ejemplar por el talento que ha puesto al servicio de sus compañeros. Ha jugado por la izquierda, como un 10 periférico y no centrado como «falso 9». Desde su posición diagonal fue devastador por su fantasía y continuidad. Asistencia tras asistencia. Regate tras regate. Carreras y contraataques. Calidad e incluso cantidad. Sin duda, una de sus mejores actuaciones con la camiseta bianconera.

  • EL «HOCICO CORTO» ES UNA BUENA SEÑAL

    Impulsada por el joven prodigio turco, la Juve sigue adelante. Remonta en la clasificación y se regocija con un dato nada desdeñable: tras encajar 20 goles en los siete partidos anteriores (incluidos los disputados contra el Galatasaray), duplica la «portada a cero» de la jornada pasada contra el Pisa. Buena señal. Y si el 1-0 sobre el Udinese recuerda al viejo, pero siempre válido, «corto muso», quizá sea una señal aún mejor. También para Spalletti.

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