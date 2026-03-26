Yes Cup 2026: vuelve a Milán el mayor torneo internacional de fútbol juvenil de Semana Santa de Italia

Milán se prepara para acoger una vez más la Yes Cup, el mayor torneo internacional de fútbol juvenil de Semana Santa en Italia, que en 2026 celebrará su quinta edición.

Cada vez más internacional, con mayor participación y más capaz de involucrar a la ciudad: la Yes Cup volverá a los campos del 2 al 5 de abril de 2026, en el tradicional periodo de las vacaciones de Semana Santa.

Serán 16 los centros deportivos de Milán y del área metropolitana listos para acoger los partidos de un evento que sigue creciendo año tras año.







