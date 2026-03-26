Yes Cup 2026: vuelve a Milán el mayor torneo internacional de fútbol juvenil de Semana Santa de Italia

Tras el gran éxito del año pasado, la ceremonia inaugural volverá a celebrarse en el Estadio Giuseppe Meazza, la «Scala del fútbol». La primera grada roja del estadio se teñirá con las banderas de los países participantes, dando vida a una gran fiesta internacional del deporte juvenil en la que participarán cerca de 9.000 personas entre atletas, familias, personal y invitados.
Un escenario simbólico también de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, en los que San Siro será uno de los lugares protagonistas durante las celebraciones olímpicas.
Los encargados de animar la velada serán Gli Autogol, uno de los creadores deportivos con más seguidores en Italia, junto con Radio Number One, socio mediático del evento, que acompañará al público con música, animación y conexiones en directo. Tampoco faltarán invitados y protagonistas del fútbol de hoy y de ayer.
La sala ejecutiva del primer anillo rojo estará dedicada a los patrocinadores y socios que apoyan el evento y siguen invirtiendo en el deporte juvenil.
Niños y jóvenes de todo el mundo se unirán así por una única pasión: el fútbol, con un balón que se convierte en instrumento de encuentro, amistad y convivencia, sin barreras y sin discriminaciones.